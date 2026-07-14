Mourinho Real Madrid'i değiştirmek istiyor: Yeni diziliş belli oldu...

Real Madrid'de José Mourinho dönemi yeni bir taktik fikirle başlayabilir. Gelen haberlere göre Portekizli teknik adam, takımı iki ön liberoya dayalı 4-2-3-1 dizilişiyle oynatmayı planlıyor.

Mourinho 4-2-3-1 dizilişinde karar kıldı

Gazeteci Mario Cortegana'nın paylaştığı bilgilere göre José Mourinho, Real Madrid'de ana taktik diziliş olarak 4-2-3-1 varyasyonunu görüyor.

Bu sistemde takımın savunma ve hücum arasında denge kurması gerekecek. Özellikle merkezdeki iki ön liberonun rolü belirleyici bir öneme sahip olacak.

Mourinho tarzında bu tesadüf değil: Genellikle önce savunma istikrarını sağlar, ardından yıldızlar için hücumda özgürlük alanı açar.

Tchouaméni 'sert' ön libero rolünde

Habere göre, iki ön liberodan birinin kendi pozisyonunda sabit kalması ve ağırlıklı olarak savunma görevlerini yerine getirmesi gerekiyor.

Bu rol için ana aday olarak Aurélien Tchouaméni görülüyor.

Fransız futbolcu savunma hattının önünde durarak rakip ataklarını kesmek, merkezi kapatmak ve topu ilk pasla ileriye taşımak görevlerini üstlenebilir.

Rol Aday Görev Pozisyonel ön libero Aurélien Tchouaméni savunmayı kapatmak, merkezde dengeyi korumak Daha serbest ön libero Federico Valverde veya yeni bir futbolcu pres, koşu, hücuma katılım 10 numara bölgesi Bellingham veya başka bir yaratıcı oyuncu hücumu bağlamak, son pas

Bu sistemde Tchouaméni 'görünmez işi' yapacak. Yani gol atmayabilir ancak takımın dengesi tamamen ona bağlı olacak.

Valverde mi yoksa yeni bir transfer mi?

İkinci ön liberoya Mourinho'nun daha fazla özgürlük tanıması bekleniyor.

Bu pozisyonda Federico Valverde oynayabilir. Fiziksel kondisyonu, yüksek iş hacmi, hücum ve savunma arasındaki hızlı geçişleri Mourinho'nun taleplerine uyuyor.

Ancak bir seçenek daha var: Eğer Real Madrid yeni bir orta saha transferi yaparsa, bu rol yeni futbolcuya da verilebilir.

Burada Mourinho'nun temel talebi net: Merkez sadece teknikle değil, disiplin, güç ve fiziksel istikrarla da çalışmalı.

Bu diziliş yıldızlara ne kazandıracak?

Real Madrid kadrosunda Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Jude Bellingham gibi yıldızlar var. 4-2-3-1 dizilişi, onların hücumdaki özgürlüğünü korurken arkada güvenlik oluşturabilir.

Mourinho için en büyük mesele yıldızların sayısı değil, onları tek bir mekanizmaya dönüştürmek.

Eğer iki ön libero merkezi doğru tutarsa, hücum hattındaki oyuncular daha serbest hareket eder. Bu da Mbappé ve Vinícius gibi hızlı oyuncular için çok uygun.

Barcelona'ya kaybedilen şampiyonluğun etkisi

2025/26 sezonu sonunda Real Madrid, La Liga'da ikinci oldu ve şampiyonluğu Barcelona'ya kaptırdı.

Bu sonuç Madrid kulübü için büyük bir sinyal oldu. Artık takım sadece kadroyu değil, oyun fikrini de yeniden inşa etmek zorunda.

Mourinho'nun 4-2-3-1 planı tam bu noktada önemli: Real Madrid'i daha sert, daha düzenli ve daha pragmatik bir takıma dönüştürmek istiyor.

Mourinho tarzı geri mi dönüyor?

José Mourinho için 4-2-3-1 yabancı bir diziliş değil. Kariyeri boyunca birçok kez çift ön liberolu sistemlerle takımlarını istikrarlı hale getirdi.

Bu formatta takım aynı anda hem savunmada sağlam hem de hücumda hızlı olabilir. Ancak bunun için futbolculardan yüksek disiplin bekleniyor.

Mourinho futbolculardan sadece topla yaratıcılık değil, topsuz oyun, pozisyona dönüş ve taktiksel sorumluluk da bekliyor.

Ana soru: Yıldızlar bu sisteme uyum sağlayacak mı?

Real Madrid'deki en büyük merak konusu şu: Mourinho'nun katı taktiksel talebi ile takımdaki süper yıldızların özgürlüğü nasıl uyum sağlayacak?

Mbappé, Vinícius ve Bellingham gibi futbolcular bireysel yetenekleriyle maçı çözebilir. Ancak Mourinho onlardan takım disiplini de talep ediyor.

Eğer bu denge bulunursa, Real Madrid tekrar çok tehlikeli bir takım olabilir. Aksi takdirde soyunma odasında soru işaretlerinin artması muhtemel.

Yeni Real Madrid nasıl görünecek?

Mourinho'nun planı henüz resmi bir taktik duyuru değil ancak haberler Madrid'de büyük bir değişimin hazırlandığını gösteriyor.

4-2-3-1 dizilişi Real Madrid'e merkezde düzen, savunmada sağlamlık ve hücumda yıldızlar için özgürlük sağlayabilir.

Şimdi ana soru şu: Mourinho, Real Madrid'deki yıldızları kendi katı taktik sistemine adapte edebilecek mi yoksa Madrid'de yeni bir büyük deney mi başlıyor?