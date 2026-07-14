FIFA'da büyük isyan: Avrupa federasyonları Infantino'ya karşı birleşiyor!

·67·Spor
FIFA'da büyük isyan: Avrupa federasyonları Infantino'ya karşı birleşiyor!

Gianni Infantino, FIFA başkanlığında üçüncü dönemine devam etmeyi ve seçimlerde hiçbir rakibi olmadan zafer kazanmayı planlıyordu. Ancak olayların gelişimi bambaşka bir yöne evriliyor. Saygın talkSPORT haberine göre, UEFA bünyesindeki birçok Avrupa futbol federasyonu, Infantino'ya karşı çıkmaya ve ona alternatif güçlü bir adayı desteklemeye kararlı.

Zamin.uz futbol dünyasındaki bu gizli mücadeleyi ve olası reform fırtınasının detaylarını sunuyor.

İtirazın nedeni ne?

Avrupa futbolu yöneticilerinin mevcut FIFA başkanının politikasına öfkelenmesinin birkaç ciddi nedeni var. Infantino tarafından öne sürülen bir dizi reform, Avrupa kulüplerinin ve ulusal federasyonların çıkarlarına ciddi şekilde aykırı bulunuyor:

  • Dünya Kupası katılımcı sayısını 64'e çıkarma planı: 2026 Dünya Kupası tarihte ilk kez 48 takımla düzenleniyor olsa da, Infantino gelecekte turnuva katılımcı sayısını 64'e kadar çıkarmayı resmen değerlendiriyor. Bu durum, maç sayısını ve futbolcuların yorgunluk seviyesini aşırı derecede artıracaktır.

  • Kulüpler Dünya Kupası reformu: Bu yeni formatlı prestijli turnuvayı daha da genişletme ve iki yılda bir kez düzenleme teklifi de Avrupa devlerinin sert tepkisiyle karşılaştı.

Infantino'ya karşı kimler aday olabilir?

Şu anda mücadele alanına girmesi beklenen veya Avrupa ülkeleri tarafından desteklenen birkaç nüfuzlu adayın ismi geçiyor.

Aşağıda mevcut konumları ve adaylık potansiyellerinin analizi yer almaktadır:

Olası Aday

Mevcut Görevi

Adaylık Durumu ve Potansiyeli

Aleksander Ceferin

UEFA Başkanı

En güçlü alternatif aday. Ancak şu anda tüm dikkatini UEFA'ya vermiş durumda ve Infantino'ya karşı mücadele etmek istemediğini belirtti.

Nasser Al-Khelaifi

PSG kulübü ve Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Başkanı

Belçika ve Polonya futbol federasyonları onu aktif olarak desteklemeye hazır. Ancak kendisi henüz bir ilgi belirtmedi.

Dariusz Mioduski

Polonya'nın Legia kulübü sahibi

Aday listesinde adı geçen, Avrupa futbol siyasetinde büyük etkisi olan isimlerden biri.

Victor Montagliani

CONCACAF (Kuzey ve Orta Amerika) Başkanı

Amerika kıtasının temsilcisi olarak alternatif bir dengeleyici güç olarak görülüyor.

Patrice Motsepe

CAF (Afrika Futbol Konfederasyonu) Başkanı

Listede adı geçse de, Infantino ile yakın müttefik olduğu için açık bir çatışmaya girmesi zor.

Seçim ne zaman yapılacak?

FIFA başkanlığı mücadelesinin en kritik aşaması sonbahara denk geliyor. Adayların resmi kayıt işlemleri ve oy verme süreçleri bu yılın 18 Kasım günü gerçekleşecek.

Avrupa federasyonları, tam olarak bu tarihe kadar mevcut başkana karşı durabilecek tek ve güçlü bir aday etrafında birleşmek için kafa yoruyor. Eğer UEFA üyeleri planlarını gerçekleştirebilirse, önümüzdeki aylarda futbol dünyasında büyük bir iktidar değişimine tanık olabiliriz.

FIFA yönetiminin Dünya Kupası'nı 64 takıma çıkarma konusundaki tartışmalı açıklamasının nasıl eleştirildiğini detaylı anlamak için talkSPORT uzmanlarının yorumları videosunu izleyebilirsiniz.

Bu video, Gianni Infantino'nun Dünya Kupası katılımcı sayısını artırma fikirlerinin futbol camiası ve uzmanlar tarafından nasıl sert karşılandığını daha net anlamak için faydalıdır.

Gianni InfantinoFIFAUEFAAleksander ČeferinZamin.uz
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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