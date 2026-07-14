Baykonur'dan yeni uçuş: Soyuz MS-29 uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktı

Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden stratejik bir uçuş daha gerçekleştirildi. 14 Temmuz günü Taşkent saatiyle 19:47'de Rusya'nın “Soyuz-2.1a” taşıyıcı roketi, “Soyuz MS-29” insanlı uzay aracını yörüngeye taşıdı. Bu görev, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 75. uzun süreli keşif ekibi üyelerini ve önemli bilimsel ekipmanları ulaştırmayı amaçlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Mürettebatta Rusya Kahramanları, kozmonotlar Pyotr Dubrov ve Anna Kikina'nın yanı sıra NASA astronotu Anil Menon yer alıyor. Pyotr Dubrov ve Anna Kikina için bunun uzaya ikinci uçuşları olduğunu belirtmek gerekir. Kikina daha önce SpaceX şirketinin Crew Dragon aracıyla yörüngeye çıkmışken, Anil Menon için bu ilk uçuş niteliğinde. Bu uluslararası iş birliği, uzayı keşfetme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bilimsel araştırmalar ve yeni teknolojiler

Keşif gezisi sırasında mürettebatın 38 bilimsel deney ve hedefli çalışma gerçekleştirmesi planlanıyor. Bunların büyük bir kısmı tıbbi-biyolojik ve biyoteknolojik araştırmalara odaklanıyor. Özellikle “Soyuz MS-29” aracıyla, “Progness” ve “Energiya” şirketleri tarafından geliştirilen en yeni teknolojik örnekler taşındı.

Yeni programlar arasında “Gazanalizator-FS” sistemi özel bir öneme sahip. Bu cihaz, istasyon atmosferindeki gaz bileşimini otomatik olarak kontrol ediyor ve en küçük değişimleri bile tespit edebiliyor. Bu sistem, gelecekte derin uzaya yapılacak uçuşlarda güvenliği sağlamak için bir temel oluşturacak.

Robotik ve Güneş aktivitesi

Bir diğer ilginç proje ise “Teledroid” olarak adlandırılıyor ve burada antropomorfik (insansı) bir robotla deneyler yapılıyor. Robot hem otonom modda hem de operatörün hareketlerini tekrarlayan “avatar” modunda çalışabiliyor. Bu teknoloji, insan hayatı için tehlikeli olan açık uzaydaki işlerin robotlara devredilmesine olanak tanıyor.

Ayrıca kozmonotlar “QUYOSH-TERAGERTS” (GÜNEŞ-TERAHERTZ) deneyine devam edecekler. Bu sayede Güneş atmosferindeki enerji salınımı incelenecek. Elde edilen veriler, Dünya'daki iletişim araçları ve uyduların çalışmasını olumsuz etkileyen manyetik fırtınaların önceden tahmin edilmesine yardımcı olacak.

ixbt.com'un bilgilerine göre, uçuş programı kapsamında Pyotr Dubrov ve Anna Kikina'nın iki kez açık uzay yürüyüşü yapması planlanıyor. Mürettebat değişimi tamamlandıktan sonra, istasyonun mevcut üyeleri Sergey Kud-Sverchkov, Sergey Mikaev ve Christopher Williams “Soyuz MS-28” aracıyla Dünya'ya dönecekler. Rus kozmonot Andrey Fedyaev ise yeni keşif ekibinin bir parçası olarak çalışmalarına devam edecek.