Çin'in yapay zeka alanındaki en dikkat çekici girişimi olan DeepSeek, finansal kapasitesini genişletmek ve küresel pazardaki konumunu güçlendirmek amacıyla 1,5 milyar dolarlık yeni bir yatırım turu için görüşmeler yürütüyor. Bloomberg'in haberine göre, bu anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda şirketin piyasa değerinin yaklaşık 71 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Bu gelişme, DeepSeek için çok kısa sürede gerçekleşen ikinci büyük finansal başarı olacak. Sadece bir ay önce şirket, ilk dış yatırım turunda 7 milyar dolar toplamış ve o dönemde değeri 50 milyar dolar olarak belirlenmişti. Bu hızlı büyüme, yatırımcıların Çin teknolojilerine olan güveninin arttığını gösteriyor.

DeepSeek sadece fon toplamakla kalmıyor, aynı zamanda halka açık bir şirket olma planları da yapıyor. Edinilen bilgilere göre şirket, 2027 yılında IPO (halka arz) gerçekleştirmeyi planlıyor, ancak süreç hızlanırsa bu yılın sonuna kadar da gerçekleşebilir. Bu adım, şirkete ABD'li devler OpenAI ve Google ile rekabette ek kaynaklar sağlayacak.

Teknolojik verimlilik ve rekabet

2023 yılında kurulan DeepSeek, geçen yılın başında yüksek verimli ve uygun maliyetli yapay zeka modellerini tanıtarak dünya çapında dikkat çekmişti. Şirketin teknolojileri, ABD modellerinden geri kalmazken, onlardan çok daha düşük maliyetli olmasıyla öne çıkıyor. Bu durum, kurumsal müşteriler arasındaki talebi hızla artırdı.

Vercel platformunun verilerine göre, Haziran ayında DeepSeek kurumsal segmentte işlenen tüm token'ların yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturdu. Karşılaştırma yapmak gerekirse, sektörün bir diğer lideri Anthropic'in payı yüzde 32 seviyesindeydi. Bu veriler, Çin'in açık kaynaklı modellerinin ABD'nin ihracat kısıtlamalarına rağmen dünya standartlarındaki laboratuvarlarla rekabet edebildiğini gösteriyor.

İlginç olan ise DeepSeek'in bulut hizmetlerini Huawei Technologies tarafından üretilen çipler üzerinde çalıştırmasıdır. Bu durum, ABD'nin yüksek teknolojili çip ihracatına getirdiği yasaklar ortamında Çin'in kendi iç kaynaklarını verimli bir şekilde kullanabildiğini kanıtlayan önemli bir faktördür. Şirketin yatırımcıları arasında Tencent ve Çin Ulusal Yapay Zeka Endüstrisi Yatırım Fonu gibi büyük yapılar bulunmaktadır.

Özbekistanlı kullanıcılar ve yazılımcılar için de DeepSeek modelleri giderek popülerleşiyor. Özellikle programlama ve metin işleme süreçlerinde bu modelin ücretsiz ve açık kaynaklı olması, yerel girişimler için yeni fırsatlar yaratıyor. Şirketin halka arzı ve yeni yatırımlar alması, gelecekte daha güçlü ve uygun maliyetli yapay zeka araçlarının ortaya çıkmasına katkı sağlayacaktır.