Neymar 2030 Dünya Kupası'nda oynayabilir: Brezilyalı teknik direktörden sürpriz açıklama

Brezilya Olimpiyat takımıyla altın madalya kazanan deneyimli teknik direktör Rogerio Micale, ülke futbolunun yıldızı Neymar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Micale'ye göre, yıldız oyuncu 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısızlığın ardından kariyerini noktalamamalı ve 2030 turnuvasında yer almalı. Micale, Neymar'ın yeteneğini Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi efsanelerle aynı seviyeye koydu. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Bilindiği üzere Brezilya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e mağlup olarak turnuvaya veda etmişti. O dönem Erling Haaland önderliğindeki İskandinav ekibi galip gelirken, Neymar maçın ardından gözyaşları içinde milli takım kariyerini noktaladığını açıklamıştı. Ancak Micale, bu kararın aceleci olduğunu düşünüyor.

Ancelotti ve Neymar'a yönelik tutum

ESPN'in haberine göre Rogerio Micale, Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Neymar'a verdiği süre konusunda memnuniyetsizliğini dile getirdi. Turnuvaya sakat gelen yıldız oyuncu, İskoçya maçında 14 dakika, Norveç maçında ise sadece 23 dakika sahada kalabildi. Neymar, Norveç maçının sonunda penaltıdan gol atsa da bu takımını kurtarmaya yetmedi.

Micale, dünya çapındaki yıldızlara özel bir yaklaşım gerektiğini vurguladı. Teknik direktör, "Neymar benim için Brezilya'nın en iyi futbolcusu. Ancelotti hakkında konuşmaya hakkım var mı bilmiyorum ama Neymar'dan daha iyi yararlanılmalıydı. Tıpkı Messi, Cristiano Ronaldo veya Mohamed Salah gibi. Mısır'da çalıştım ve orada Salah'ın en üst seviyede oynaması için nasıl bir sistem kurulduğuna tanık oldum" dedi.

Uzmana göre, oyuncunun fiziksel durumu yüzde 100 hazır olmasa bile sahada olması rakipler üzerinde psikolojik bir baskı yaratıyor ve takım arkadaşları için büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Micale, bu tür yeteneklerin maçın kaderini tek bir pozisyonla değiştirebileceğini ifade etti.

2030 Dünya Kupası'na dair umut

Micale, Neymar'ın dönüşüne o kadar inanıyor ki, bilet alıp maçlarını izlemeye hazır olduğunu belirtti. "Bir sonraki döngüde Neymar'ı sahada görmek istiyorum. Brezilya'daki birçok maça davet edilsem de gitmeyebilirim ama Neymar oynarsa her koşulda stadyuma giderim. Neymar, tartışmaya yer bırakmayacak seviyede bir futbolcu" diye ekledi.

Hatırlatmak gerekirse Neymar, 2010 yılında ilk maçına çıktığı MetLife Stadyumu'nda milli takım kariyerini noktaladığını açıklamıştı. O dönem duygusal bir şekilde, "Her şey bitti, elimden geleni yaptım" demişti. Ancak futbol camiası ve taraftarlar, 32 yaşındaki yıldızın büyük sahneye geri dönmesinden hala umutlu.