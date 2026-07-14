Uzayda şeker bulundu: Bu yaşamın sırrını çözmeye yaklaştırıyor mu?

·35·Dünya
Uzayda şeker bulundu: Bu yaşamın sırrını çözmeye yaklaştırıyor mu?

Gökbilimciler, Samanyolu galaksisinin merkezine yakın devasa bir gaz ve toz bulutunda ilk kez doğal bir şeker türü tespit ettiler. Uzmanlarbu keşfin, yaşam için gerekli organik maddelerin yıldızlararası ortamda bile oluşabileceğini gösterdiğine inanıyor.

Söz konusu olan, eritrüloz adı verilen basit bir şekerdir. Doğada ahudududa bulunan bu madde, kozmetik endüstrisinde, özellikle yapay bronzlaştırıcıların üretiminde de kullanılmaktadır. Bilim insanları bu maddeyi Samanyolu'nun merkezine yakın devasa bir moleküler bulutta kaydetti.

Araştırmanın yazarları, bu sonucun evrende başka bir medeniyetin var olduğu anlamına gelmediğini vurguluyor. Ancak, yaşamın ortaya çıkışı için önemli olan organik bileşiklerin uzayın aşırı soğuk bölgelerinde bile doğal olarak oluşabileceğini doğruluyor.

İspanya Astrobiyoloji Merkezi'nden bilim insanı Izaskun Jimenez-Serra, eritrülozun yıldızlararası ortamda tespit edilen ilk şeker olduğunu belirtiyor. Bu, bu tür maddelerin evrende daha önce tahmin edilenden çok daha yaygın olabileceği anlamına geliyor.

Bilim insanları, eritrülozun küçük toz parçacıklarının yüzeyinde meydana gelen kimyasal reaksiyonlar sonucunda oluştuğunu açıklıyor. Daha sonra kuyruklu yıldızların veya asteroitlerin bir parçası haline gelerek gezegenlere ulaşması muhtemeldir.

Araştırma sırasında uzmanlar, İspanya'daki radyo teleskopları kullanarak G+0.693-0.027 adlı toz bulutunu incelediler. Başlangıçta başka şeker türlerini arıyorlardı ancak beklenmedik bir şekilde eritrüloza özgü sinyalleri kaydetmeyi başardılar.

Bildirildiğine göre, bu şeker uzayda yaklaşık -250 derece soğuk koşullarda bile oluşabiliyor. Bu da organik moleküllerin oluşumu için yüksek sıcaklığın şart olmadığını gösteriyor.

Uzmanlar, eritrülozun sadece bir enerji kaynağı değil, aynı zamanda RNA gibi ilk genetik sistemlerin oluşumunda yer alan maddelerin ortaya çıkması için de önemli olduğunu vurguluyor. Bu nedenle, bu tür organik bileşiklerin Dünya'ya antik çağlarda kuyruklu yıldızlar ve meteoritler aracılığıyla gelmiş olabileceği teorisi daha da güçleniyor.

Araştırmanın yazarları, milyonlarca yıl önce Dünya'ya düşen kuyruklu yıldız ve meteoritlerin içindeki organik maddelerin, gezegende yaşamın ortaya çıkması için ilk koşulların yaratılmasına katkıda bulunmuş olabileceğini düşünüyor.

Japon bilim insanı Yoshihiro Furukawa da bu sonucu önemli bir bilimsel olay olarak değerlendirdi. Yıldızlararası ortamda oluşan şekerlerin diğer gezegenlere de ulaşabileceğini belirtti. Ancak bu süreç, yaşamın tam olarak nasıl oluştuğunu açıklamıyor ve bu konudaki araştırmalar devam ediyor.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Türkmenistan'da Özbekistan SIM kartalarına karşı neden baskın başlatıldı?Türkmenistan'da Özbekistan SIM kartalarına karşı neden baskın başlatıldı?Bugün, 18:07İlk kez: Mahkeme japon balıklarını hak sahibi canlılar olarak tanıdıİlk kez: Mahkeme japon balıklarını hak sahibi canlılar olarak tanıdıBugün, 18:02Erling Haaland'ın yeni evcil hayvanı sosyal medyada büyük ilgi topladıErling Haaland'ın yeni evcil hayvanı sosyal medyada büyük ilgi topladıBugün, 17:33Hindistan Dışişleri Bakanlığı, İran büyükelçiliği temsilcisini çağırdıHindistan Dışişleri Bakanlığı, İran büyükelçiliği temsilcisini çağırdıBugün, 16:21Elindeki yiyeceği elinden alınan çocuğun fotoğrafının arkasındaki hikayeElindeki yiyeceği elinden alınan çocuğun fotoğrafının arkasındaki hikayeBugün, 16:14Cumhurbaşkanı, okulda ayrımcılığa uğrayan küçük kızı bizzat elinden tutarak okula götürdüCumhurbaşkanı, okulda ayrımcılığa uğrayan küçük kızı bizzat elinden tutarak okula götürdüBugün, 15:43
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu