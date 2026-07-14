Uzayda şeker bulundu: Bu yaşamın sırrını çözmeye yaklaştırıyor mu?

Gökbilimciler, Samanyolu galaksisinin merkezine yakın devasa bir gaz ve toz bulutunda ilk kez doğal bir şeker türü tespit ettiler. Uzmanlarbu keşfin, yaşam için gerekli organik maddelerin yıldızlararası ortamda bile oluşabileceğini gösterdiğine inanıyor.

Söz konusu olan, eritrüloz adı verilen basit bir şekerdir. Doğada ahudududa bulunan bu madde, kozmetik endüstrisinde, özellikle yapay bronzlaştırıcıların üretiminde de kullanılmaktadır. Bilim insanları bu maddeyi Samanyolu'nun merkezine yakın devasa bir moleküler bulutta kaydetti.

Araştırmanın yazarları, bu sonucun evrende başka bir medeniyetin var olduğu anlamına gelmediğini vurguluyor. Ancak, yaşamın ortaya çıkışı için önemli olan organik bileşiklerin uzayın aşırı soğuk bölgelerinde bile doğal olarak oluşabileceğini doğruluyor.

İspanya Astrobiyoloji Merkezi'nden bilim insanı Izaskun Jimenez-Serra, eritrülozun yıldızlararası ortamda tespit edilen ilk şeker olduğunu belirtiyor. Bu, bu tür maddelerin evrende daha önce tahmin edilenden çok daha yaygın olabileceği anlamına geliyor.

Bilim insanları, eritrülozun küçük toz parçacıklarının yüzeyinde meydana gelen kimyasal reaksiyonlar sonucunda oluştuğunu açıklıyor. Daha sonra kuyruklu yıldızların veya asteroitlerin bir parçası haline gelerek gezegenlere ulaşması muhtemeldir.

Araştırma sırasında uzmanlar, İspanya'daki radyo teleskopları kullanarak G+0.693-0.027 adlı toz bulutunu incelediler. Başlangıçta başka şeker türlerini arıyorlardı ancak beklenmedik bir şekilde eritrüloza özgü sinyalleri kaydetmeyi başardılar.

Bildirildiğine göre, bu şeker uzayda yaklaşık -250 derece soğuk koşullarda bile oluşabiliyor. Bu da organik moleküllerin oluşumu için yüksek sıcaklığın şart olmadığını gösteriyor.

Uzmanlar, eritrülozun sadece bir enerji kaynağı değil, aynı zamanda RNA gibi ilk genetik sistemlerin oluşumunda yer alan maddelerin ortaya çıkması için de önemli olduğunu vurguluyor. Bu nedenle, bu tür organik bileşiklerin Dünya'ya antik çağlarda kuyruklu yıldızlar ve meteoritler aracılığıyla gelmiş olabileceği teorisi daha da güçleniyor.

Araştırmanın yazarları, milyonlarca yıl önce Dünya'ya düşen kuyruklu yıldız ve meteoritlerin içindeki organik maddelerin, gezegende yaşamın ortaya çıkması için ilk koşulların yaratılmasına katkıda bulunmuş olabileceğini düşünüyor.

Japon bilim insanı Yoshihiro Furukawa da bu sonucu önemli bir bilimsel olay olarak değerlendirdi. Yıldızlararası ortamda oluşan şekerlerin diğer gezegenlere de ulaşabileceğini belirtti. Ancak bu süreç, yaşamın tam olarak nasıl oluştuğunu açıklamıyor ve bu konudaki araştırmalar devam ediyor.