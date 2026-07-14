Rodri zirveye döndü: İspanya milli takımında Pedri krizi

·31·Spor
Rodri zirveye döndü: İspanya milli takımında Pedri krizi

Dünya Kupası'nın belirleyici aşaması yaklaşırken, İspanya milli takımı kampından hem sevindirici hem de endişe verici haberler geliyor. Takım lideri Rodri, "Ballon d'Or" kazananına yakışır bir form grafiği sergilerken, genç yıldız Pedri beklenmedik bir şekilde ilk 11'deki yerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu durum İspanyol futbol kamuoyunda hararetli tartışmalara yol açıyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

Belçika ile oynanacak çeyrek final maçı öncesinde açıklanan kadroda Pedri'nin isminin yer almaması birçok kişiyi şaşırttı. Başlangıçta uzmanlar ve taraftarlar bunu küçük bir sakatlığa bağladılar, çünkü 23 yaşındaki Barcelona orta saha oyuncusunun sağlıklı bir şekilde yedek kulübesinde kalması hayal edilemez bir durumdu. Ancak daha sonra bu kararın sakatlıktan ziyade tamamen taktiksel nedenlerle alındığı ortaya çıktı.

Rodri ve Pedri: İki farklı durum

Goal.com analizine göre Rodri, Kuzey Amerika'daki turnuva boyunca gerçek bir lider olduğunu kanıtlıyor. Orta sahayı tamamen kontrol ederek İspanya'nın yarı finale giden yolunda temel direk görevi gördü. İki yıl önce Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı kazanan kadronun çekirdeğini oluşturan bu ikiliden bu kez de büyük başarılar bekleniyordu.

Pedri, turnuvanın ilk maçı olan Yeşil Burun Adaları karşılaşmasında beş tehlikeli pozisyon yaratmasına rağmen gol katkısı sağlayamadı. İspanyol basını ve taraftarları ondan çok yüksek beklentilere sahip, bu nedenle düşük verimliliği eleştirilerin hedefi haline geldi. Özellikle Real Madrid taraftarları, Jude Bellingham'ın turnuvadaki parlak performansını örnek göstererek Pedri'nin oyunu hakkında sert eleştirilerde bulunuyor.

Fransa maçı öncesi endişeler

İspanya milli takımı, Teksas'ta oynanacak yarı finalde Fransa ile karşılaşacak. Bu maçta Pedri'nin tekrar yedek kalma ihtimali oldukça yüksek. Teknik heyet şu anda daha sonuç odaklı ve fiziksel olarak güçlü oyunculara güvenmeyi tercih ediyor. Pedri'nin daha derinde oynamasının, hücumları bitirme yeteneğini sınırladığı da bir gerçek.

Sonuç olarak, İspanya dünya şampiyonluğunu kazanmak istiyorsa orta sahadaki dengeyi korumak zorunda. Rodri görevini mükemmel bir şekilde yerine getiriyor ancak takımın yaratıcı hücumlar organize etmesinde Pedri'nin eksikliği hissediliyor. Fransa maçı İspanya için sadece final bileti değil, aynı zamanda en yetenekli oyuncularını nasıl kullanacağı konusunda da büyük bir sınav olacak.

İspanyaRodriPedriDünya KupasıFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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