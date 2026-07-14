Çocuklar için retro tarzda yeni sabit telefon tanıtıldı

Modern teknoloji dünyasında çocukların cihaz bağımlılığı küresel bir sorun haline gelirken, Pinwheel şirketi beklenmedik bir çözümle ortaya çıktı. Şirket, okul çağındaki çocuklar için tasarlanmış, görünümü retro tarzda bir ev telefonunu andıran Pinwheel Home cihazını tanıttı. Bu cihaz, çocukların akıllı telefonların zararlı etkilerinden uzak bir şekilde iletişim kurmalarını sağlıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Pinwheel Home cihazı 5 ile 10 yaş arasındaki çocuklar için tasarlanmış olup, akıllı telefonlara geçişten önceki ara aşama görevini görüyor. Cihazın temel özelliği, sosyal medya, oyunlar veya sınırsız video içeriklerinin bulunmamasıdır. Sadece sesli aramalar için geliştirilmiş olup, çocukları anlamlı ve canlı iletişime teşvik etmeyi amaçlıyor.

Güvenlik ve ebeveyn kontrolü

Cihaz klasik bir sabit telefon görünümüne sahip olsa da, modern teknolojiler temelinde çalışıyor. Telefon geleneksel bir hatta değil, Wi-Fi ağına bağlanıyor. Ebeveynler, özel Caregiver Portal uygulaması aracılığıyla cihazı tam olarak kontrol edebiliyor. Bu sistem şu imkanları sunuyor:

Sadece onaylanmış kişi listesi oluşturma;

Bilinmeyen numaraları, spam ve robot aramalarını otomatik engelleme;

Aramalar için özel program ve zaman kısıtlamaları belirleme;

Hızlı arama ve sesli mesaj fonksiyonlarını kullanma.

Pinwheel temsilcileri, bu cihazın çocuklarda bağımsızlık duygusunu uyandırdığını belirtiyor. Artık arkadaşları veya büyükanne ve büyükbabalarıyla konuşmak için ebeveynlerinin akıllı telefonlarını istemelerine gerek kalmıyor. Bu da çocuklara erken yaştan itibaren dijital iletişim kültürünü öğretiyor.

Ekran süresi ve gelişim sorunları

ixbt.com verilerine göre, bu tür cihazların popülerleşmesi tesadüf değil. Son araştırmalar, çocukların ekran karşısında uzun süre kalmasının duygusal ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkilediğini kanıtlıyor. Özellikle Georgia Üniversitesi bilim insanları, sosyal medyada çok vakit geçiren çocuklarda kelime dağarcığının yavaş geliştiğini ve telaffuzda zorluklar yaşandığını tespit etti.

Şu anda Pinwheel Home iki farklı modelde sunuluyor. Spark adlı basit model 68 dolar fiyatla dört farklı renkte satışa çıkıyor. Classic modeli ise 79 dolar olup, gerçek bir retro ahize ve çeşitli çıkartmalarla donatılmış durumda. Şirket gelecekte bu cihazı kendi akıllı saatleriyle entegre etmeyi planlıyor.

Özbekistan pazarında da çocuk güvenliği ve internetteki faaliyetlerini kısıtlama konusu güncel hale geliyor. Pinwheel gibi cihazlar, ebeveynler için çocuklarını modern teknolojilerden tamamen koparmadan güvenli iletişim sağlamada uygun bir alternatif olabilir.