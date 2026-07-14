Huawei yeni Pura 90s Pro Max ve Pura 90s Pro 5G amiral gemilerini tanıttı

Çinli teknoloji devi Huawei, yeni amiral gemisi akıllı telefonları Pura 90s Pro Max ve Pura 90s Pro 5G modellerini resmen duyurdu. Küresel lansmanın hemen ardından cihazların yüksek kaliteli görselleri ve teknik özellikleri kamuoyuyla paylaşıldı. Bu yeni modeller, markanın mobil fotoğrafçılık ve tasarım konusundaki liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un bilgilerine göre, yeni amiral gemileri şimdilik Malezya pazarında ön siparişe açıldı. Yakın zamanda bu cihazların Orta Doğu ve Avrupa ülkeleri ile Özbekistan gibi bölgesel pazarlarda da yer alması bekleniyor. Pura serisi, Huawei'nin en gelişmiş teknolojilerini bünyesinde barındıran premium bir ürün gamıdır.

Pura 90s Pro Max: Maksimum güç ve profesyonel kamera

Serinin en üst modeli olan Pura 90s Pro Max, 6,9 inç OLED LTPO ekran ile donatılmıştır. Ekranın adaptif yenileme hızı 1 ile 120 Hz arasında değişerek enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca gövde, IP68 ve IP69 standartlarına göre toz ve suya karşı dayanıklı olup, cihazın zorlu koşullarda bile dayanıklılığını garanti eder.

Akıllı telefonun ana kamerası, f/1.4–f/4.0 değişken diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel sensör içerir. En dikkat çekici özellik ise 200 megapiksel periskopik modül olup, 4 kat optik ve 100 kat dijital yakınlaştırma (zoom) imkanına sahiptir. Otonomi için 6000 mAh kapasiteli batarya görev yapmakta olup, 100 W kablolu ve 80 W kablosuz hızlı şarjı desteklemektedir.

Pura 90s Pro 5G: Kompaktlık ve canlı renkler

Pura 90s Pro 5G modeli biraz daha kompakt olup 6,6 inç OLED ekrana sahiptir. Kamerası da üst düzey olup 50 megapiksel ana sensör, 12,5 megapiksel ultra geniş açılı modül ve 100 kat dijital zoom özellikli 50 megapiksel telefoto kameradan oluşur. Bu model de 6000 mAh batarya ile donatılmıştır, ancak şarj hızı kablolu yöntemde 66 W, kablosuzda ise 50 W'tır.

Huawei bu kez tasarıma özel bir önem vermiş olup kullanıcılara özgün ve canlı bir renk paleti sunmaktadır. Yeni akıllı telefonlar şu renklerde satışa çıkacak:

Guava Soda — canlı ve sıra dışı pembe;

Coconut White — klasik beyaz;

Orange Soda — enerji dolu turuncu;

Mulberry Black — ağırbaşlı siyah.

Bu yeniliklerin Huawei'nin premium segmentteki konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor. Özellikle kamera yetenekleri ve batarya kapasitesi açısından Pura 90s serisi, pazardaki ana rakipler için ciddi sorunlar yaratabilir. Özbekistanlı kullanıcılar için de bu amiral gemilerinin yakında resmi mağazalarda sunulma ihtimali yüksektir.