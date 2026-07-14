Claude Makélélé, Real Madrid başkanına Michael Olise transferini önerdi

·28·Spor
Claude Makélélé, Real Madrid başkanına Michael Olise transferini önerdi

Real Madrid'in eski orta saha oyuncusu Claude Makélélé'nin, kulüp başkanı Florentino Pérez ile yaptığı görüşmede Michael Olise'nin transfer edilmesini tavsiye ettiği ortaya çıktı. Şu anda Bayern Münih formasıyla parlayan Fransız kanat oyuncusu, oyun tarzı ve sahadaki etkisiyle birçok uzmanın takdirini topluyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Marca'ya verdiği röportajda Makélélé, Florentino Pérez ile tam olarak bu konuyu konuştuğunu açıkladı. Ona göre, eğer Madrid kulübü gelecekte büyük bir yatırım yapıp tek bir oyuncu alacaksa, bu tercih kesinlikle Michael Olise olmalı. Eski futbolcu, genç yeteneğin performansını övgüyle değerlendirdi.

Lionel Messi seviyesinde bir etki

Makélélé, Michael Olise'nin sahada sergilediği yaratıcılığı efsanevi Lionel Messi ile kıyasladı. Olise'nin topla buluştuğu her an beklenmedik kararlar alabilme yeteneğine sahip olduğunu vurguladı. Bu, modern futbolda çok nadir görülen ve taraftarları heyecanlandıran bir özellik.

"Olise, futbol izleme zevkini geri getiriyor. Çocukluğumuzda gördüğümüz özgürlüğü, yeteneği ve verimliliği sergiliyor. Sahada olmadığı zaman eksikliği hemen hissediliyor. Kylian Mbappé veya Ousmane Dembélé gibi yıldızlar da Michael Olise'nin başkalarının göremediği boşlukları görebildiğini çok iyi biliyorlar" dedi Makélélé.

Jude Bellingham ile kıyaslamalar hakkında

Michael Olise ve Jude Bellingham şu anda Avrupa futbolunun en parlak genç yıldızları olarak görülse de, Makélélé onları birbiriyle kıyaslamak istemedi. Ona göre her futbolcunun kendi yolu var ve onları karşılaştırmak yanlış bir yaklaşım.

"Jude Bellingham mı, Michael Olise mi? Bırakalım her biri kendi sonuçlarıyla konuşsun. Ben büyükleri asla kıyaslamam. Pelé'yi kendisinden sonraki nesillerle, Maradona'yı başkalarıyla kıyaslamak asla bitmez. Her birinin kendi dönemi ve kendi yeri var" diye ekledi eski orta saha oyuncusu.

Hatırlatmak gerekirse, Michael Olise geçtiğimiz yaz Crystal Palace kulübünden Bayern Münih'e transfer olmuştu. Hem Münih ekibinde hem de Fransa milli takımında kısa sürede liderler arasına girdi. Real Madrid için böyle bir transferin gerçekleşeceği henüz resmi olarak doğrulanmasa da, Makélélé gibi nüfuzlu isimlerin tavsiyeleri kulübün transfer politikasına yön verebilir.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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