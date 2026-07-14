Huawei dünya pazarına geri döndü: Pura 90s Pro Max amiral gemisi resmen tanıtıldı

Çinli teknoloji devi Huawei, uzun bir aradan sonra yeni amiral gemisi cihazı Pura 90s Pro Max ile küresel akıllı telefon pazarına iddialı bir dönüş yapıyor. Şirketin son yıllardaki ilk küresel cihazı olan bu model, Çin iç pazarı için tasarlanan versiyondan neredeyse farksız güçlü teknik özelliklere sahip. ixbt.com'un haberine göre, yeni amiral gemisi sadece kamerasıyla değil, aynı zamanda pil ömrü ve koruma seviyesiyle de rakiplerini geride bırakmayı hedefliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Akıllı telefonun en büyük avantajı ekran teknolojisinde kendini gösteriyor. Cihaz, FHD+ çözünürlüğü destekleyen 6,9 inçlik OLED ekranla donatılmıştır. LTPO teknolojisi sayesinde ekran yenileme hızı 1 ile 120 Hz arasında dinamik olarak değişerek hem görüntü akıcılığını hem de enerji tasarrufunu sağlar. Ayrıca 1,07 milyar renk görüntüleme kapasitesi ve 300 Hz dokunmatik örnekleme hızı, kullanıcıya yüksek kaliteli bir görsel deneyim sunar.

Kamera yetenekleri ve yapay zeka

Huawei Pura 90s Pro Max'in fotoğraf tutkunları için gerçek bir keşif olması bekleniyor. Cihazın ana kamerası, f/1.4–f/4.0 değişken diyafram açıklığına sahip 50 megapiksellik bir sensörden oluşuyor. Ancak en büyük yenilik, sektörde ilk kez kullanılan 200 megapiksellik RYYB periskopik sensörüdür. Bu modül, 4 kat optik ve 100 kat dijital yakınlaştırma (zoom) imkanı sunar. CIPA 7.0 optik stabilizasyon sistemi ise maksimum yakınlaştırmada bile görüntünün net çıkmasını garanti eder.

Görüntü işleme sürecinde şirketin özel yapay zeka (AI) algoritmaları kullanılır. Bu, gece çekimlerinde ve zorlu ışık koşullarında detayların korunmasını sağlar. Üçüncü kamera olarak 40 megapiksellik ultra geniş açılı lens tercih edilmiştir. Video çekim sürecinde ise 20 kat tele-zoom fonksiyonu mevcut olup, bu durum mobil videografi meraklıları için büyük bir kolaylık sağlar.

Güç ve dayanıklılık göstergeleri

Cihazın içerisinde yüksek performans sağlayan Kirin 9030s işlemcisi yer alıyor. Özerklik konusunda Huawei, 6000 mAh kapasiteli bataryasıyla kullanıcıları sevindirdi. Modern amiral gemileri arasında bu kadar büyük bir kapasite nadiren görülür. Akıllı telefon, 100 W kablolu ve 80 W kablosuz hızlı şarj sistemini destekliyor. Dikkat çekici bir nokta ise 100 W şarj cihazının kutu içeriğinde yer almasıdır.

Güvenlik ve dayanıklılık konusunda da yeni standartlar belirlendi. Pura 90s Pro Max gövdesi IP68 ve IP69 standartlarına göre korunmaktadır. Bu, akıllı telefonun sadece suya daldırılmaya değil, aynı zamanda yüksek sıcaklıklı ve yüksek basınçlı su jetlerine de dayanabileceği anlamına gelir. Bu özellik, onu zorlu koşullarda kullanım için en güvenilir amiral gemilerinden biri haline getiriyor.

Yeni model şu anda Malezya pazarı üzerinden dünya sahnesine çıktı ve yakında Orta Doğu ile Avrupa ülkelerinde satışa sunulması bekleniyor. Huawei markası ülkemizde de sağlam bir yere sahip olduğu için, bu modelin Türkiye pazarına girişi teknoloji meraklıları arasında büyük bir ilgi uyandıracaktır. Malezya'daki fiyatı yaklaşık 1050 Euro olarak belirlenmiş olup, bu durum onu premium segmentteki iPhone ve Samsung modellerine doğrudan rakip yapmaktadır.