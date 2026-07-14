Lionel Messi İngiltere'ye karşı: Nico O'Reilly efsaneyle karşılaşmayı dört gözle bekliyor

·2·Spor
Lionel Messi İngiltere'ye karşı: Nico O'Reilly efsaneyle karşılaşmayı dört gözle bekliyor

Dünya Kupası yarı finali kapsamında İngiltere ve Arjantin arasındaki maç futbol dünyasının odak noktası haline geldi. Bu karşılaşma sadece iki dev takımın mücadelesi değil, aynı zamanda genç yetenekler ile deneyimli efsaneler arasındaki bir düello olarak da büyük ilgi uyandırıyor. Özellikle Manchester City'nin genç orta saha oyuncusu Nico O'Reilly, futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olan Lionel Messi ile sahada karşılaşma fırsatını çok önemsiyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre, Nico O'Reilly bu maçı kariyerindeki en önemli olaylardan biri olarak görüyor. Genç futbolcu, sekiz kez Altın Top (Ballon d'Or) kazanan bir isme karşı oynamayı "hayatta bir kez ele geçecek bir fırsat" olarak nitelendirdi. O'Reilly, Messi'nin kariyerinin son döneminde olmasına rağmen hala dünyanın en tehlikeli oyuncusu olmaya devam ettiğini vurguladı.

Rekorların eşiğindeki Messi

Lionel Messi bu turnuvaya fenomenal bir form grafiğiyle geldi. Arjantin kaptanı turnuvaya Cezayir karşısında yaptığı hat-trick ile başladı. Bu sonuçla, Miroslav Klose'ye ait olan 16 gollük Dünya Kupası rekorunu kırdı. Şu anda 39 yaşındaki forvetin bu turnuvada 8 golü bulunurken, Dünya Kupalarındaki toplam gol sayısı 21'e ulaştı.

Şu anda Messi, gol krallığı yarışında Fransız Kylian Mbappe ile başa baş gidiyor. O'Reilly, BBC Radio 5 Live'a verdiği demeçte şunları söyledi: "Bu maçı iple çekiyorum. Messi benim için futbol sahasına ayak basmış tüm zamanların en iyi oyuncusu. Böyle bir meydan okumaya karşı durmak benim için büyük bir onur."

Sadece bir oyuncuya odaklanmak hata mı?

İngiltere milli takımı kalecisi Jordan Pickford ise takım arkadaşlarını uyardı. Pickford'a göre, tüm dikkati sadece Lionel Messi'yi durdurmaya vermek "Üç Aslan" için pahalıya mal olabilir. Arjantin kadrosunda Messi dışında da maçın kaderini değiştirebilecek birçok dünya çapında yıldız bulunuyor.

"Messi'nin ne kadar güçlü olduğunu çok iyi biliyoruz ancak Arjantin bir takım olarak da çok tehlikeli. Sadece tek bir kişiyi durdurmaya odaklanmamalıyız. Lionel Scaloni'nin elinde başka yetenekli oyuncular da var. Rakibin güçlü ve zayıf yönlerini analiz edip genel plana sadık kalmalıyız," diye ekledi Pickford.

Bu yarı final mücadelesi sadece final bileti için değil, aynı zamanda nesil değişimi ve futbol tarihinde yeni sayfaların açılması açısından da büyük önem taşıyor. İngiliz taraftarlar, genç yıldızlarının Messi'nin tecrübesine karşı nasıl bir direnç göstereceğini büyük bir heyecanla bekliyor.

FutbolDünya KupasıLionel MessiİngiltereArjantin
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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