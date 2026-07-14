WhatsApp kullanıcıları için yenilik: iOS ve Android'de kişisel bulut depolama alanı oluşturuluyor

·1·Teknoloji
WhatsApp kullanıcıları için yenilik: iOS ve Android'de kişisel bulut depolama alanı oluşturuluyor

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, kullanıcıları için yeni bir veri depolama yöntemi üzerinde çalışıyor. Artık sohbet geçmişini yedeklemek (backup) için sadece üçüncü taraf hizmetlerine bağlı kalmak yerine, platformun kendi kişisel bulut depolama alanını kullanma imkanı sunulacak. Bu özellik sadece Android değil, iOS cihaz kullanıcıları için de test ediliyor. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor.

Şu anda WhatsApp kullanıcıları yazışmalarını Android sisteminde Google Drive, Apple cihazlarında ise iCloud bulut hizmetlerinde saklıyorlar. Yeni özellik ise kullanıcılara bir seçim hakkı tanıyacak: verilerini alışılagelmiş servislerde veya doğrudan WhatsApp'ın kendisine ait şifreli depolama alanında tutabilecekler.

Güvenlik ve ücretsiz alanlar

ixbt.com'un verilerine göre WhatsApp, kendi bulut depolama alanında kullanıcılara 2 GB'a kadar ücretsiz alan sunmayı planlıyor. Bu alan metin mesajları ve önemli belgeleri saklamak için yeterli olsa da, çok sayıda medya dosyasına sahip kullanıcılar için ek ücretli tarifelerin getirilmesi bekleniyor. Özellikle 50 GB depolama alanı için aylık yaklaşık 1 dolar tutarında bir ücret belirlenebilir.

Yeni sistemin temel avantajı yüksek güvenlik seviyesidir. WhatsApp bulut depolama alanına yüklenen tüm yedek kopyalar, varsayılan olarak "end-to-end" (uçtan uca) şifreleme sistemi ile korunmaktadır. Kullanıcılar, yedeklerini özel bir parola veya 64 haneli şifreleme anahtarı ile ek olarak koruyabilecekler.

Belirtmek gerekir ki, Google Drive veya iCloud'da şifreleme özelliği isteğe bağlıdır ve kullanıcının bunu kendisinin etkinleştirmesi gerekir. WhatsApp'ın kişisel depolama alanında ise bu süreç zorunludur ve güvenlik seviyesini önemli ölçüde artırır. Eğer kullanıcı şifrelemeden vazgeçmek isterse, geleneksel Google veya Apple servislerine geri dönmesi gerekecektir.

Bu yenilik, Özbekistanlı kullanıcılar için de büyük önem taşıyor. Çünkü iCloud veya Google Drive depolama alanı dolduğunda, WhatsApp sohbetlerini ayrı ve güvenli bir yerde saklama imkanı doğuyor. Bu durum, özellikle telefon hafızasından tasarruf etmek ve cihaz değiştirirken verileri kaybetmemek için oldukça faydalıdır.

Şu anda bu özellik geliştirme ve test aşamasındadır. WhatsApp, verilerin şifreli bulut depolama sisteminin tüm kullanıcılar için tam olarak ne zaman sunulacağını resmi olarak açıklamamış olsa da, önümüzdeki aylarda uygulamanın güncellenmiş sürümlerinde yer alması bekleniyor.

WhatsAppTeknolojiBulut DepolamaiOSAndroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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