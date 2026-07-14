Khiara Keating Manchester City ile sözleşmeyi reddedip Liverpool'a transfer oldu

İngiltere kadın milli takımı kalecisi Khiara Keating kariyerinde keskin bir viraj aldı. Yetenekli eldiven, Manchester City kulübünün teklif ettiği yeni sözleşmeyi reddederek serbest oyuncu statüsünde Liverpool kadrosuna katıldı. Bu transfer Merseyside ekibi için stratejik öneme sahip olup, takımın kalesini önemli ölçüde güçlendirmesi bekleniyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

BBC Sport'un haberine göre 22 yaşındaki Keating, Liverpool ile üç yıllık sözleşme imzaladı ve yeni takımında 12 numaralı formayı giyecek. Manchester City altyapısında 11 yaşından beri yetişen futbolcu için bu karar kolay olmadı ancak son sezonlarda ilk 11'deki yerini kaybetmesi onu kulüpten ayrılmaya zorladı.

İlk 11 mücadelesi ve Dünya Kupası hayali

Keating, 2023-24 sezonunda İngiltere Kadınlar Süper Ligi'nde (WSL) "Altın Eldiven" ödülünün sahibi olmuş ve bu başarıya ulaşan en genç kaleci olarak tarihe geçmişti. Ancak Manchester City'nin başına Andree Jeglertz'in gelmesinin ardından forma şansı ciddi oranda azaldı. Geçen sezon sadece dört maçta görev alabildi, bu durum milli takımdaki konumunu da olumsuz etkiledi.

Gelecek yıl düzenlenecek Kadınlar Dünya Kupası öncesinde Khiara Keating düzenli maç pratiği kazanmak istiyor. GOAL'e verdiği röportajda yedek kulübesinde kalmanın ne kadar zor olduğunu itiraf etmişti. Liverpool teknik direktörü Gareth Taylor ile yeniden bir araya gelmek (Manchester City'de ilk kez onun yönetiminde çıkış yapmıştı) futbolcunun kararında önemli rol oynadı.

Liverpool için bu transfer tam isabet oldu. Takım ocak ayında İsveçli Jennifer Falk'u kiralamıştı ancak sezon sonunda kalıcı bir sözleşme konusunda anlaşma sağlanamadı. Keating'in bonservissiz olarak kadroya katılması, Merseyside ekibinin transfer piyasasındaki en başarılı hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Yeni takımına katıldıktan sonra Keating, Liverpool'un dünya çapındaki itibarı ve kulübün gelecek projelerinin kendisini cezbettiğini belirtti. Kaleci, "Liverpool dev bir kulüp ve kadın takımı büyük başarılara odaklanmış durumda. Oyun tarzları bana ve pozisyonuma çok uygun" ifadelerini ekledi.