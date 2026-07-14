İnanılmaz rakamlar: 2026 Dünya Kupası final bileti 11,5 milyon dolara ulaştı!

·83·Spor
İnanılmaz rakamlar: 2026 Dünya Kupası final bileti 11,5 milyon dolara ulaştı!

2026 FIFA Dünya Kupası'nın final maçı yaklaştıkça bilet piyasasında tam bir çılgınlık yaşanıyor. FIFA'nın resmi yeniden satış (resale) platformunda final maçı için en pahalı bilet fiyatı rekor seviyeye, yani yaklaşık 11,5 milyon dolara kadar yükseldi.

Dünya genelindeki futbolseverleri hayrete düşüren bu astronomik fiyatlar hakkında Zamin.uz incelemesinde detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Astronomik fiyatlar: En ucuzu 7,4 bin dolar!

ABC News tarafından verilen bilgilere göre, FIFA'nın resmi yeniden satış platformunda en pahalı bilet tam olarak 11.499.998,85 dolara değerlendi. Bunun futbol tarihindeki en pahalı bilet olarak rekor kırdığı şüphesiz.

Eğer finali stadyumdan izlemek istiyorsanız, en basit ve uzak bir noktadan bilet bulmak için bile büyük bir servet harcamanız gerekecek. Çünkü yeniden satış sistemindeki en ucuz bilet fiyatı 7.440,50 dolardan başlıyor.

FIFA'nın resmi teklifleri ve VIP paketler

İlginç olan şu ki, FIFA resmi bilet satışlarına hala devam ediyor. Yakın zamanda genel satışa final maçı için ikinci kategoriden 1178 bilet çıkarıldı ve bunların her biri 7.380 dolardan sunuluyor.

Maçı özel konfor ve lüks içinde izlemek isteyen varlıklı taraftarlar için aşağıdaki özel fiyatlar belirlendi:

Bilet ve VIP paket kategorisi

Belirlenen fiyat (ABD doları)

2. kategori resmi bilet (FIFA sitesinde)

$7.380

1. kategori biletler

$19.995 ile $32.970 arası

«Trophy Lounge+» VIP paketi (yeme-içme dahil)

$32.500

«Trophy Lounge» VIP paketi (yeme-içme dahil)

$34.500

FIFA sessizliğini koruyor: «Tükendi» denilen biletler nereden çıktı?

Dünya Kupası final maçı bu yılın 19 Temmuz günü ABD'nin New Jersey eyaleti, East Rutherford şehrinde bulunan ünlü «MetLife Stadium» arenasında oynanacak.

Bu durumda en büyük soru işareti, yeni biletlerin aniden ortaya çıkmasıdır. Daha önce FIFA, resmi sitesinde final maçı için tüm biletlerin tükendiğini ve «sold out» olduğunu duyurmuştu. Dünya Kupası öncesinde ek biletlerin nasıl ve hangi kaynaklardan tekrar satışa çıkarıldığı konusunda kurum henüz resmi bir açıklama yapmadı.

FIFADünya KupasıMetLife StadiumFutbolBilet Fiyatları
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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