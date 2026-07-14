Bosch ABD'de ilk kez yarı iletken üretimine başladı

Alman teknoloji devi Bosch, tarihinde ilk kez ABD topraklarında mikroçip üretimine başladı. Kaliforniya'nın Roseville şehrindeki yeni fabrikada yarı iletkenlerin ilk test partileri başarıyla üretim bandından çıktı. Bu adım sadece şirket için stratejik bir önem taşımakla kalmıyor, aynı zamanda küresel elektronik pazarındaki tedarik zincirini güçlendirme yolunda önemli bir aşamayı temsil ediyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Proje kapsamında Bosch, 2023 yılında satın aldığı TSI Semiconductors tesisini temel alarak modern üretim kapasiteleri oluşturdu. Toplam değeri 2 milyar dolar olarak tahmin edilen bu fabrikanın, yıl sonuna kadar tam kapasiteyle seri üretime geçmesi bekleniyor. ixbt.com verilerine göre, bu girişim ABD hükümeti tarafından da destekleniyor ve CHIPS Act programı kapsamında 225 milyon dolarlık devlet desteği sağlandı.

Silisyum Karbür: Geleceğin Teknolojisi

Yeni fabrikanın ana uzmanlık alanı silisyum karbür (SiC) tabanlı mikroçip üretimidir. Bu tür çipler, geleneksel silisyum bileşenlere göre çok daha verimli ve dayanıklıdır. Özellikle elektrikli araç endüstrisinde rolleri vazgeçilmezdir. SiC-çipler, bataryadan elektrik motoruna enerji aktarımı sırasındaki kayıpları azaltır; bu da aracın tek şarjla katettiği mesafeyi uzatır ve şarj sürecini hızlandırır.

Ayrıca bu yarı iletkenler, veri merkezlerinde (data-centers) ve savunma sanayiinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bosch North America Başkanı Paul Thomas, günümüzde yapay zeka (AI) teknolojilerinin hızla gelişmesinin, bu tür yüksek performanslı çiplere olan talebi ciddi oranda artırdığını vurguladı.

Stratejik Yatırımlar ve Küresel Hedefler

Bosch'un ABD pazarındaki planları tek bir fabrika ile sınırlı değil. Şirket, 2031 yılına kadar bu ülke ekonomisine toplam 7,5 milyar dolar yatırım yapmayı hedefliyor. Bu tür büyük ölçekli projeler, küresel lojistik krizleri ortamında tedarik zincirinin istikrarını sağlamaya hizmet ediyor.

Günümüzde otomobil üreticileri, bileşenlerin yerelleştirilmesine özel önem veriyor. Bosch'un ABD'de çip üretimini başlatması, Kuzey Amerika otomobil pazarındaki büyük markalar için lojistik maliyetlerini düşürme ve üretim hızını artırma imkanı sağlayacak. Bu durum, yakın gelecekte elektrikli araç fiyatlarının düşmesine de dolaylı yoldan etki edebilir.

Bosch bileşenleri, dünya genelindeki birçok ünlü otomobil markasında ve yollarımızda hareket eden modern elektrikli araçlarda yer aldığı için bu gelişme tüketiciler için de önem taşıyor. Küresel üretimin genişlemesi, teknolojik ürünlerin daha erişilebilir ve yaygın hale gelmesine zemin hazırlıyor.