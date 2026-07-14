Barcelona için ağır darbe: Frenkie de Jong uzun süreli sakatlandı

İspanyol kulübü Barcelona ve Hollanda milli takımının kilit orta saha oyuncusu Frenkie de Jong, yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak. Dünya Kupası'nın ardından kulübüne dönen futbolcunun sağlık kontrolleri beklenenden çok daha ciddi sonuçlar ortaya koydu. Bu durumun, Katalan ekibinin yeni sezon öncesi planlarını ve kadro dengesini ciddi şekilde etkilemesi bekleniyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

MARCA gazetesinin haberine göre, De Jong Pazartesi günü kulübün antrenman tesislerinde geleneksel sağlık kontrolünden geçti. Hollanda milli takımıyla Dünya Kupası'ndaki tüm maçlarda forma giyen futbolcunun dizinde ciddi bir sorun tespit edildi. Hatırlatmak gerekirse, Hollandalılar turnuvanın son 16 turunda Fas'a karşı penaltılara giden zorlu bir mücadelenin ardından turnuvaya veda etmişti.

İlk teşhisler, Frenkie de Jong'un en az dört ay boyunca tedavi ve rehabilitasyon sürecinden geçmesi gerektiğini gösteriyor. Bu durum, tecrübeli orta saha oyuncusunun Kasım ayına kadar yeşil sahalara dönemeyeceği anlamına geliyor. Barcelona yönetimi henüz resmi bir açıklama yapmasa da, kulüp içindeki kaynaklar durumun oldukça karmaşık olduğunu doğruluyor.

Katalanlar orta sahada sorun yaşıyor

Temmuz 2019'da takıma katılan De Jong, geçen süre zarfında kulübün vazgeçilmez bir parçası haline gelmişti. Bugüne kadar Barcelona formasıyla 197 maça çıkan oyuncu, 20 gol kaydetti. 2029 yılına kadar süren sözleşmesi, futbolcunun takımın geleceği için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Bu sakatlık, De Jong'un kariyerindeki talihsizlikler zincirinin devamı oldu. Geçen sezon da uyluk kaslarındaki sorun nedeniyle yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalmıştı. Şimdi kulübün teknik heyeti, onun yokluğunda orta sahayı yeniden yapılandırmak ve diğer oyunculara daha fazla sorumluluk yüklemek zorunda kalacak.

Goal.com verilerine göre, Frenkie de Jong'un Barcelona kariyerindeki başarıları oldukça dikkat çekici: Üç kez İspanya şampiyonluğu, iki kez İspanya Kupası ve üç kez İspanya Süper Kupası sahibi. Onun kazanan zihniyeti ve oyunu kontrol etme yeteneği, sezonun kritik dönemlerinde takım için hayati önem taşıyordu. Şimdi Katalanlar, transfer piyasasında veya iç kaynaklarla bu boşluğu doldurmak zorunda.