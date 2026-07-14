Xabi Alonso neden Liverpool değil de Chelsea'yi seçtiğini açıkladı

Futbol dünyasının en çok aranan teknik direktörlerinden biri olan Xabi Alonso, sürpriz bir şekilde Londra ekibi Chelsea'nin başına geçti. İspanyol çalıştırıcı, yeni takımındaki ilk iş gününde neden eski kulübü Liverpool'a dönmediğini ve neden Stamford Bridge projesini tercih ettiğini detaylarıyla anlattı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Bilindiği üzere Xabi Alonso, futbolculuk kariyerinde Liverpool formasıyla 2005 yılında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamış ve taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Ancak teknik direktör, Londra'ya taşınmasının duygusal değil, profesyonel fırsatlar ve zamanlama ile ilgili olduğunu vurguladı. BBC Sport'a verdiği röportajda bunu "doğru zamanda gelen bir teklif" olarak nitelendirdi.

Zamanlama ve fırsatlar

Liverpool ile ilgili iddialara açıklık getiren Xabi Alonso, Merseyside ekibinden atama öncesindeki haftalarda herhangi bir resmi temas kurulmadığını belirtti. Liverpool, Arne Slot ile yollarını ayırmış olsa da, Alonso için Chelsea seçeneği daha net ve gelecek vaat eden bir proje olarak göründü. İspanyol teknik adam, "Bugün buradayım ve bu büyük meydan okumayı dört gözle bekliyorum. Chelsea, dünyanın en büyük kulüplerinden biri" ifadelerini kullandı.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise Xabi Alonso'nun Chelsea'de sadece teknik direktör olarak değil, geniş yetkilere sahip bir menajer statüsünde göreve başlaması oldu. Bu durum, kendisinden önceki teknik direktörler Enzo Maresca ve Liam Rosenior'dan farklı olarak, transfer politikası ve kulüp stratejisi üzerinde daha fazla söz sahibi olacağı anlamına geliyor.

Yeni sistem ve gelecek planları

Alonso, kulübün sportif direktörleriyle iş birliği yapmaya hazır olduğunu ve karar alma süreçlerinde kolektif sorumluluğun önemini vurguladı. Ona göre Chelsea kadrosunda güçlü bir temel var ve şu anki görev, bu temeli doğru yönde güçlendirmek. İspanyol çalıştırıcı, Real Madrid ve Bayer Leverkusen'deki başarılı deneyimlerini şimdi İngiltere Premier Ligi'nde uygulamayı hedefliyor.

Bununla birlikte Alonso, Londra kulübündeki baskının ne kadar yüksek olduğunun farkında. Chelsea, son dört yıl içinde altıncı daimi teknik direktörünü atadı; bu da yönetimin sonuçlara yönelik yüksek beklentisini gösteriyor. Yine de 44 yaşındaki uzman, modern futbolun gerekliliklerine hazır olduğunu ve kulübü yeniden zirveye taşıyacağına inandığını belirtti.

Sonuç olarak, Xabi Alonso'nun Chelsea'nin başına geçmesi İngiliz futbolunda yeni bir dönemi başlatabilir. Taktiksel bilgisi ve genç oyuncularla çalışma becerisinin, mevcut genç kadroya sahip Londra ekibi için tam aranan kan olması bekleniyor.