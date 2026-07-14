David Beckham'ın IM8 girişimi General Catalyst fonundan 1 milyar dolar yatırım aldı

Ünlü futbolcu ve girişimci David Beckham tarafından kurulan sağlıklı yaşam girişimi IM8, risk sermayesi fonu General Catalyst'ten (GC) 1 milyar dolarlık büyük bir finansal destek aldı. Bu yatırımın, şirketin küresel ölçekte büyümesi ve müşteri tabanını genişletmesi için kullanılması bekleniyor. Söz konusu anlaşma, modern teknolojiler ve sağlık endüstrisinin kesişim noktasında gerçekleşen en büyük işlemlerden biri olarak değerlendiriliyor. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor.

TechCrunch'ın haberine göre, bu yatırım General Catalyst fonunun Customer Value Fund (CVF) olarak bilinen özel bir kolu aracılığıyla gerçekleştirildi. Bu, geleneksel risk sermayesi yatırımlarından farklı olarak şirket hissesi satın almayı içermiyor. Bunun yerine fonlar, özel bir kredi şeklinde sağlanıyor ve girişim, elde edilen gelirin belirli bir kısmını geri ödeyerek hesap kapatıyor.

Yatırımın kendine özgü modeli

CVF modelinin temel avantajı, IM8 sahiplerinin hisselerini seyreltmemesidir (dilution yaşanmaz). Girişim, alınan fonu müşteri edinme maliyetlerinin yüzde 70'ine kadar olan kısmını karşılamak için kullanabiliyor. Buna karşılık General Catalyst, belirli bir gelir eşiğine ulaşılana kadar cirodan pay alıyor. Belirlenen hedefe ulaşıldığında, sonraki tüm gelirler tamamen IM8 ve ana şirketi Prenetics'in elinde kalıyor.

IM8 projesi, Prenetics şirketinin CEO'su Danny Yeung ve David Beckham'ın ortaklığı sonucunda ortaya çıktı. Yeung, daha önce 2022 yılında halka arz edilen sağlık şirketi Prenetics'i başarıyla yönetmişti. Beckham ile bir akşam yemeğindeki sohbetten doğan fikir, bugün uzun ömürlülüğü destekleyen vitaminli içecekler üreten büyük bir işe dönüştü.

Ürün ve pazar fırsatları

Şirketin sunduğu ürün, içeriğinde acai meyvesi özü ve Coenzyme Q10 gibi uzun ömürlülükle ilişkilendirilen faydalı maddeler bulunan özel bir vitaminli içecektir. Tüketiciler bu ürünü abonelik sistemi üzerinden satın alabiliyor. Bu tür bir iş modeli, öngörülebilir ve istikrarlı bir gelir akışı sağlayarak General Catalyst gibi fonlar için yatırım riskini azaltıyor.

Belirtmek gerekir ki, General Catalyst daha önce benzer bir modelle Grammarly şirketine de 1 milyar dolar sağlamıştı. Bu durum, büyük yatırım fonlarının artık sadece şirket hisselerine değil, aynı zamanda gelecekteki gelir potansiyellerine de büyük ilgi gösterdiğini kanıtlıyor. Beckham'ın markası ve Yeung'un deneyimi, IM8'in sağlık teknolojileri pazarında lider konuma gelmesini sağlıyor.

Sağlıklı yaşam ve takviye edici gıdalar segmenti hızla gelişiyor. IM8 ürünleri şu an için ağırlıklı olarak Batı pazarına odaklanmış olsa da, Beckham gibi küresel yıldızların bu sektöre girişi, dünya genelinde ve Orta Asya'da uzun ömür teknolojilerine olan ilgiyi şüphesiz artıracaktır.