İspanya, Fransa'yı mağlup ederek 2026 Dünya Kupası finaline yükseldi

·30·Spor
İspanya, Fransa'yı mağlup ederek 2026 Dünya Kupası finaline yükseldi

İspanya milli takımı, ABD'nin Dallas şehrinde oynanan yarı final maçında Fransa'yı 2-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası finaline adını yazdırdı. Mevcut Avrupa şampiyonu, maç boyunca üstün bir oyun sergileyerek favori olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Karşılaşmanın ilk yarısında oyun kontrolünü eline alan İspanya, Lamine Yamal'ın ceza sahası içinde Lucas Digne tarafından düşürülmesiyle penaltı kazandı. Mikel Oyarzabal beyaz noktadan hata yapmayarak skoru açtı. Goal.com'un haberine göre İspanya ilk yarıda farkı açabilirdi ancak Fabian Ruiz'in şutu savunmadan döndü.

Rodri ve Pedro Porro'nun ustalığı

İkinci yarıda da baskısını sürdüren İspanya, Pedro Porro ve Dani Olmo arasındaki harika paslaşma sonucunda skoru 2-0'a getirdi. Bu gol maçın kaderini belirlerken Fransızların direncini kırdı.

Lamine Yamal maç boyunca etkili bir performans sergiledi ve bir gol daha buldu ancak VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi. Yine de İspanya'nın hücum futbolu, İngiltere ve Arjantin gibi diğer yarı finalistlere ciddi bir gözdağı oldu.

Fransa'nın çaresizliği ve Mbappe

Fransa milli takımı maçı çevirmeye çalışsa da hücumları sonuçsuz kaldı. Takım kaptanı Kylian Mbappe birkaç kez kaleyi yoklasa da isabet sağlayamadı. İspanya savunması ve kaleci Unai Simon rakibe geçit vermedi.

Orta sahada Rodri gerçek bir lider gibi oyunu yönetti. İsabetli pasları ve rakip ataklarını kesmedeki başarısı İspanya'nın üstünlüğünü perçinledi. Fransa ise turnuva boyunca sergilediği en kötü performansla turnuvaya veda etti.

İspanya finalde İngiltere veya Arjantin ile karşılaşacak. "La Roja" bu tempoyu korursa, sadece Avrupa'nın değil dünya futbolunun da zirvesine yerleşmek için büyük bir avantaja sahip.

İspanyaFransa2026 Dünya KupasıFutbolKylian Mbappe
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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