SpaceX Starship projesinde yeni dönem: İlk tam yörünge uçuşları için yol açılıyor

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX, şimdiye kadarki en büyük ve en güçlü uzay aracı olan Starship sistemini tam yörünge uçuşlarına hazırlamada önemli bir aşamaya ulaştı. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Starship operasyonlarını genişletmek için gerekli olan çevresel değerlendirme taslağını yayınladı. Bu belge, aracın yörüngeden dönüşü ve Dünya'nın çeşitli noktalarına inişiyle ilgili süreçleri düzenliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un bildirdiğine göre, yeni lisans taslağında ilk kez aracın tam yörünge uçuşundan sonra geri dönüşü resmen ele alınıyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen tüm testler, ses getiren uçuşlar da dahil olmak üzere, yörünge altı statüsündeydi. Artık SpaceX'in sadece Teksas'taki Starbase sahasından değil, aynı zamanda Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden de uçuşlar gerçekleştirmesi ve araçları geri getirmesi bekleniyor.

İniş stratejisi ve güvenlik önlemleri

Belgede, aracı geri indirmek için birkaç senaryo öngörülüyor. Starship aracını Teksas'taki "Mechazilla" kulesi yardımıyla yakalamak mümkün olmazsa, araç Pasifik Okyanusu'nun kuzeyindeki yedek bölgeye yönlendirilecek. Ayrıca, Şili kıyıları yakınındaki ve Pasifik Okyanusu'nun orta kısmındaki mevcut iniş bölgelerinin genişletilmesi planlanıyor. Bu önlemlerin tamamı 2030 yılına kadar olan dönemi kapsıyor.

FAA uzmanları, çevreye verilebilecek olası zararları en muhafazakar senaryolara dayanarak hesapladı. Her bölge için atmosfere girişte aracın 25 kez parçalanması, 25 kez kontrollü su inişi ve 20 kez patlama durumu (örneğin suyla çarpışma) analiz edildi. Analizler, belirlenen önlemlere uyulması durumunda doğaya önemli bir zarar verilmeyeceğini gösteriyor.

Ekoloji ve deniz canlılarını koruma

Deniz faunasını korumak amacıyla özel tampon bölgelerin oluşturulması öngörülüyor. Buna göre, iniş noktalarının kıyıdan en az 130 kilometre uzakta olması gerekiyor. Ayrıca şu önlemler uygulanacak:

İniş bölgelerinin uçaklar ve dronlar yardımıyla önceden gözlemlenmesi;

Balinalar ve diğer deniz canlılarının tespit edilmesi durumunda, gözlem gemilerinin hızının sınırlandırılması;

Suyun metan ve hidrolik sıvılarla kirlenme seviyesinin sürekli kontrol edilmesi.

Uzmanlara göre, araç parçalarının hayvanlara doğrudan çarpma olasılığı oldukça düşük. Sonik patlamaların ve yakıt kalıntılarının suya etkisi de ekosistem için felaket olarak öngörülmüyor.

Havacılık ve gelecek planları

Starship uçuşları hava trafiğini de etkileyecek. Teksas'a iniş sırasında ABD'nin batısındaki 90'dan fazla yüksek irtifa hava yolu geçici olarak kapatılabilir. En yoğun zamanlarda bu kısıtlamanın saatte 600'e kadar ticari uçağın rotasını etkileyeceği belirtiliyor. Tek bir operasyon için hava sahası yaklaşık 30 dakikalığına kapatılacak, bu da yılda ortalama 6600 uçuşun rotasının değiştirilmesini gerektirecek.

Şu anda SpaceX, Starship aracının ikinci versiyonunun testlerini tamamlıyor. Bu proje, gelecekte Starlink uydularını yörüngeye çıkarmak, uzayda yakıt ikmali yapmak ve NASA'nın Artemis programı kapsamında Ay'a görevler gerçekleştirmek için hayati önem taşıyor. Şirket verilerine göre, Starship sisteminin bir sonraki 13. test uçuşu bu yılın 16 Temmuz tarihinde gerçekleşebilir.