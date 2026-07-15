Erling Haaland takım arkadaşları için Teksas'ta 10 bin dolarlık alışveriş yaptı

Manchester City ve Norveç milli takımının yıldızı Erling Haaland, ABD'de düzenlenen 2026 Dünya Kupası sırasında cömertliğiyle herkesi şaşırttı. Norveç milli takımının çeyrek finale kalarak tarihi bir başarıya imza attığı bir dönemde, golcü oyuncu takım arkadaşları ve teknik ekip için Teksas'ın Dallas şehrindeki ünlü bir mağazada büyük bir alışveriş gerçekleştirdi. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Erling Haaland'ın resmi YouTube kanalında yayınlanan videoya göre, futbolcu Norveç'in 32 takımın katıldığı aşamada Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup etmesinin ardından "Wild Bill's Western Store" mağazasını tamamen kapattı. Mağaza yönetimi, yıldız futbolcunun rahatsız edilmemesi için kapıları halka kapattı. Sonuç olarak Erling Haaland toplam 10 bin dolarlık faturayı üstlendi.

Kovboy tarzı ve ilginç hediyelik eşyalar

Alışveriş sırasında futbolcular ve takım personeli ağırlıklı olarak kovboy çizmeleri, batı tarzı gömlekler, kemerler ve mutfak eşyaları dahil olmak üzere Teksas ruhunu yansıtan kıyafetlere odaklandı. Erling Haaland ise dört kovboy şapkası satın aldı ve yerel batıl inançları öğrendi. Mağaza çalışanları ona şapkayı ters koymaması gerektiğini, aksi takdirde "şansının kaçacağını" anlattı.

Ancak en çok tartışılan alışverişler, doldurulmuş (tahnit edilmiş) hayvanlar oldu. Edinilen bilgilere göre, Erling Haaland şu sıra dışı ürünler için para harcadı:

Elinde içki şişesi tutan rakun heykeli — 750 dolar;

Şerif kıyafetli iki sincap heykeli — 900 dolar;

Özel sipariş üzerine hazırlanan kovboy çizmeleri ve aksesuarlar.

Erling Haaland, sosyal medya hesabında uçaktan inerken kucağında o rakun heykeliyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve "Benimle eve geliyor" şeklinde esprili bir not düştü. Bu durum hayranlar arasında büyük ilgi ve eğlence yarattı.

Norveç futbolunda yeni bir dönem

2026 Dünya Kupası, Norveç milli takımı için özel bir öneme sahip çünkü takım 1998'den beri ilk kez turnuvaya katılmaya hak kazanmıştı. Takımın orta saha oyuncusu Sander Berge, bu yolculuk ve turnuva hakkında konuşurken hayatının en mutlu anlarını yaşadığını belirtti. Ona göre, takım ruhu ve bu tür unutulmaz anlar sahadaki sonuçlara da olumlu yansıyor.

Bu olay, Erling Haaland'ın sadece sahadaki golcülük yeteneğini değil, aynı zamanda bir takım kaptanı ve lideri olarak arkadaşlarına gösterdiği ilgiyi de ortaya koydu. Manchester City'nin yıldızı, bu cömert hareketiyle takım içi atmosferi daha da güçlendirmeyi başardı.