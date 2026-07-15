Windows 11 arama sistemindeki reklamlar kaldırıldı: Microsoft yeni bir güncelleme yayınladı

·22·Teknoloji
Windows 11 arama sistemindeki reklamlar kaldırıldı: Microsoft yeni bir güncelleme yayınladı

Microsoft, Windows 11 işletim sistemini iyileştirme yolunda önemli bir adım daha attı. Birçok kullanıcının şikayetine neden olan arama panelindeki reklam blokları ve gereksiz ticari teklifler, yeni güncelleme ile tamamen kaldırıldı. Bu değişiklik, sistemin dahili arama işlevini daha temiz ve verimli hale getirmeyi amaçlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un verilerine göre, yeniden tasarlanan arama sistemi şu anda Windows Insider programı katılımcıları için sunulmuş durumda. Bu güncelleme sadece görsel bir temizlik değil, aynı zamanda teknik açıdan çok daha hızlı bir performans vaat ediyor. Microsoft mühendisleri, arama algoritmalarını optimize ederek kullanıcı sorgularına yanıt verme süresini önemli ölçüde kısaltmayı başardılar.

Sistemdeki temel değişiklikler ve kolaylıklar

Yeni güncellemede Microsoft birkaç önemli noktaya odaklandı. Öncelikle, arama sonuçları artık çok daha net bir şekilde oluşturuluyor. Önceki sürümlerde arama sonuçları arasında sıkça karşılaşılan ve kullanıcının dikkatini dağıtan sponsorlu içerikler artık geçmişte kalıyor. Bu durum, iş akışında gerekli dosya veya uygulamayı bulmayı kolaylaştırıyor.

Ayrıca arama arayüzü de biraz modernize edildi. Microsoft uzmanları, iyileştirmelerin her alanda —arama sisteminin doğru çalışmasından gereksiz öğelerin temizlenmesine kadar— gerçekleştirildiğini belirtiyor. Bu, sistemdeki gereksiz yüklemeler ve reklamlar genellikle internet trafiği ile bilgisayar kaynaklarının tükenmesine yol açtığı için kullanıcılar adına oldukça önemli bir yenilik.

Bu özellik şu anda test aşamasında olsa da, önümüzdeki aylarda tüm Windows 11 kullanıcıları için küresel çapta kullanıma sunulması bekleniyor. Şirket, kullanıcı geri bildirimlerini inceleyerek nihai sürümü daha kararlı hale getirmeyi planlıyor.

Genel olarak Microsoft, son dönemde Windows 11 arayüzünü basitleştirme ve onu gereksiz "gürültülerden" arındırma politikası izliyor. Reklamların kaldırılması, kullanıcıların markaya olan güvenini artırmaya ve işletim sistemi ile çalışma deneyimini iyileştirmeye hizmet ediyor. Güncelleme çok yakında tüm bölgelerdeki bilgisayarlara otomatik olarak gelecektir.

MicrosoftWindows 11GüncellemeTeknolojiİşletim Sistemi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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