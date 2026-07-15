Fransa ve İspanya maçında futbolcular nasıl puanlandı?
FIFA 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya, Fransa'yı 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Maçın ardından futbolcuların puanları açıklandı.
İspanya kadrosunda en yüksek puan Marc Cucurella'ya verildi. 7,6 puan aldı. Pedro Porro da 7,6 puanla değerlendirildi. Lamine Yamal 6,3 puan, Rodri 7,2, Pau Cubarsí 7,4 puan aldı.
İspanya futbolcu puanları:
• Unai Simón — 7,3
• Marc Cucurella — 7,6
• Aymeric Laporte — 6,9
• Pau Cubarsí — 7,4
• Pedro Porro — 7,6
• Fabián Ruiz — 7,2
• Rodri — 7,2
• Álex Baena — 6,1
• Dani Olmo — 7,3
• Mikel Oyarzabal — 6,7
• Lamine Yamal — 6,3
Sonradan oyuna giren İspanyol oyuncuların puanları:
• Ferran Torres — 6,7
• Mikel Merino — 6,8
• Pedri — 6,5
• Marcos Llorente — puan belirtilmedi
• Nico Williams — puan belirtilmedi
Fransa tarafında en yüksek puan Adrien Rabiot'ya verildi. 6,9 puan aldı. Dembélé 6,5, Barcola ve Olise 6,4 puanla değerlendirildi.
Fransa futbolcu puanları:
• Mike Maignan — 5,5
• Lucas Digne — 5,4
• Bradley Barcola — 6,4
• Adrien Rabiot — 6,9
• William Saliba — 6,0
• Dayot Upamecano — 5,7
• Aurélien Tchouaméni — 6,6
• Jules Koundé — 6,2
• Ousmane Dembélé — 6,5
• Michael Olise — 6,4
• Kylian Mbappé — 5,7
Sonradan oyuna giren Fransız oyuncuların puanları:
• Malo Gusto Lacroix — 6,6
• Manu Koné — 5,6
• Désiré Doué — 6,8
• Rayan Cherki — 6,7
• Theo Hernández — 6,3
Genel puanlara göre İspanya'da savunma hattı ve merkez orta saha oyuncuları yüksek performans sergiledi. Fransa'da ise Rabiot takımın en yüksek puanını aldı.
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