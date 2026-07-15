İspanya Fransa'yı mağlup ederek Dünya Kupası finaline yükseldi

FIFA 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya, Fransa'yı 2:0 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Dallas'taki Arlington Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İspanya her iki golü de normal sürede buldu. 22. dakikada Mikel Oyarzabal skoru açtı. 58. dakikada Pedro Porro ikinci golü kaydederek İspanyolların üstünlüğünü perçinledi.

Fransa maç boyunca daha fazla şut çekti. Takım 14 kez kaleyi yokladı, bunlardan 4'ü isabetli oldu. İspanya'da ise 10 şut ve 2 isabetli şut kaydedildi.

Topa sahip olma oranında büyük bir fark yoktu. İspanya yüzde 51, Fransa yüzde 49 oranında topa sahip oldu. Pas sayısında İspanyollar öndeydi: 487 pas. Fransa ise 407 pas yaptı.

Fransa köşe vuruşlarında 7:1 üstünlük sağlasa da gol bulmayı başaramadı. İspanya ise yakaladığı fırsatları etkili bir şekilde değerlendirdi.

Böylece İspanya Dünya Kupası finaline yükseldi. Fransa ise yarı finalde turnuvaya veda etti.