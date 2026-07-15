Arsenal ve Fransa Milli Takımı endişeli: William Saliba ameliyat masasına yatabilir

Fransa Milli Takımı ve Londra ekibi Arsenal'in savunma oyuncusu William Saliba, Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya karşı oynanan maçta ciddi bir sakatlık yaşadı. Mücadele sırasında sahayı terk etmek zorunda kalan futbolcunun durumu, sadece milli takım için değil, kulübü için de ciddi sorunlar yaratacağı düşünülüyor. İspanya'nın 2-0 galibiyetiyle sonuçlanan maç, Fransızlar için turnuvadaki son karşılaşma oldu. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Oyun sırasında herhangi bir ikili mücadele olmadan, topla hareket halindeyken yere yığılan Saliba, hemen değişiklik istedi. Daily Mail'in haberine göre, savunma oyuncusu sahayı terk ederken takım arkadaşlarına "Belim bitti, belim gitti" şeklinde seslendi. Yerine Maxence Lacroix oyuna dahil oldu ancak bu değişiklik Fransa savunmasını kurtarmaya yetmedi.

L'Equipe gazetesinin paylaştığı bilgilere göre, futbolcu birkaç aydır belindeki kronik ağrılarla oynuyordu. Durumun daha da karmaşıklaşması nedeniyle, Saliba'nın yeni sezon öncesinde ameliyat olması gerektiğine dair tahminler güçleniyor. Arsenal yönetimi, futbolcunun sağlığını Ağustos ayındaki kritik maçlar öncesinde yakından takip ediyor.

Kronik sakatlık ve yorgunluk belirtileri

William Saliba, geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 50 maça çıktı. Buna Şampiyonlar Ligi finalindeki 120 dakikalık zorlu mücadele de dahil. Futbolcunun kendisi de Dünya Kupası grup aşamasında verdiği röportajda %100 hazır olmadığını itiraf etmişti. Savunma oyuncusu, "Birkaç aydır küçük ağrılarla oynuyorum. Şampiyonlar Ligi ve İngiltere Premier Lig'in önemi nedeniyle dişimi sıkıp oynamaya devam ettim" demişti.

Fransa Milli Takımı teknik direktörü Didier Deschamps, turnuva öncesinde Saliba'nın fiziksel durumuyla ilgili endişeleri reddederek her şeyin yolunda olduğunu söylemişti. Ancak futbolcunun yarı finalde beklenmedik bir şekilde saf dışı kalması, teknik direktörün kararları ve futbolcunun fiziksel sınırlarına ulaşıp ulaşmadığı konusunda soru işaretleri yarattı. Futbolcu, Londra'ya döner dönmez kapsamlı bir tıbbi kontrolden geçecek.

Ameliyat kararı doğrulanırsa, Arsenal ciddi bir savunma kriziyle karşı karşıya kalabilir. Goal.com'a göre, Saliba'nın 16 Ağustos'ta oynanacak olan İngiltere Süper Kupası (Community Shield) maçını kaçırması neredeyse kesin. Ayrıca, İngiltere Premier Lig'in ilk haftalarında da takımına yardımcı olamaması yüksek bir ihtimal. Mikel Arteta'nın öğrencileri için ana savunma oyuncusunun eksikliği, şampiyonluk yarışında büyük bir kayıp olabilir.