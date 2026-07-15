Açlık grevinin 17. günü: Ünlü aktivist eğitim bakanını istifaya çağırdı

Hint tanınmış toplum aktivisti ve mühendis Sonam Wangchuk, Delhi'nin merkezinde başlattığı açlık grevinin 17. gününe girdi. Sağlık durumunun giderek kötüleştiği belirtiliyor. Aktivist, ülkenin Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın istifasını talep ediyor. Bu konuda The Independent haber verdi.

Wangchuk, Mayıs ayında meydana gelen sınav sorularının sızdırılması skandalının ardından protesto başlatan gençleri destekliyor. Bu olay milyonlarca öğrenciyi etkiledi ve Başbakan Narendra Modi hükümetine karşı tepkileri artırdı.

Protesto eylemini 30 yaşındaki Abhijit Dipke'nin kurduğu Cockroach Janta Party (CJP) yani “Hamamböceği Halk Partisi” organize ediyor. Hareket Instagram'da hızla popülerleşerek birkaç gün içinde 22 milyon takipçiye ulaştı.

59 yaşındaki Wangchuk, Delhi'deki Jantar Mantar meydanında açlık grevini sürdürüyor. Reuters'a göre, konuşamayacak kadar zayıf düşmüş durumda. CJP'nin bildirdiğine göre, 14 Temmuz itibarıyla 8,5 kilogram kaybetti. 13 Temmuz'da ise eyleme katılanlardan biri bayılarak hastaneye kaldırıldı.

Bakan Dharmendra Pradhan ve hükümet yetkilileri konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Sonam Wangchuk, zamanında ünlü bir Bollywood filmindeki karaktere ilham veren mühendis olarak da tanınıyor. Muhalefet liderleri, hayatının tehlikede olduğunu vurgulayarak açlık grevini sonlandırması çağrısında bulunuyor.

Protestoların bir diğer nedeni ise gençler arasındaki işsizlik ve sınavlardaki usulsüzlükler oldu. Sınav sorularının internete sızmasının ardından 2,3 milyon adayın katıldığı tıp fakültesi giriş sınavları iptal edilmiş ve daha sonra yeniden düzenlenmişti.