Jude Bellingham ve Thomas Tuchel arasındaki gerilim: Sir Geoff Hurst genç yıldızı savundu

İngiltere'nin 1966 Dünya Kupası kahramanı Sir Geoff Hurst, Real Madrid orta sahası Jude Bellingham'ın teknik direktör Thomas Tuchel'in eleştirilerine verdiği sert yanıtı destekledi. Norveç'e karşı oynanan çeyrek final galibiyetinin ardından yaşanan bu durum, İngiliz futbol kamuoyunun merkezinde yer alıyor. Hurst, genç oyuncunun özgüvenini övgüyle karşılayarak bunu takım içindeki sağlıklı ortamın bir işareti olarak nitelendirdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Mesele şu ki, Thomas Tuchel çeyrek finaldeki galibiyete rağmen takımın genel oyunundan memnun olmadığını ve oyuncuların kendi seviyelerinde oynamadıklarını belirtmişti. Buna karşılık Jude Bellingham kısa ve öz bir şekilde "ne olmuş yani?" (whatever) diyerek tepki verdi. Goal.com'un haberine göre, 84 yaşındaki efsanevi golcü Hurst, genç yıldızın bu çıkışından keyif aldığını gizlemedi.

"Tuchel'in takımın en iyi formunda olmadığına dair sözleri ilginç, ancak Bellingham'ın buna 'ne olmuş yani' diye karşılık vermesi beni gerçekten güldürdü. Böyle bir karakteri seviyorum, harika bir reaksiyondu," dedi Hurst, The Mirror'a verdiği röportajda. Ona göre bu özgüven, İngiltere'ye uzun zamandır beklenen şampiyonluğu getirebilir.

Tarihi başarıya doğru adım

İngiltere milli takımı, yarı finalde Arjantin ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Geoff Hurst, mevcut kadronun potansiyelini yüksek değerlendirirken, Thomas Tuchel yönetimindeki takımın dünya şampiyonu olacağına inanıyor. Ona göre turnuvanın dört yarı finalisti, tam da uzmanların tahmin ettiği en güçlü takımlar.

Aynı zamanda Hurst, önemli bir istatistiğe de dikkat çekti: Bugüne kadar hiçbir milli takım, yabancı bir teknik direktörle dünya şampiyonluğunu kazanamadı. Eğer Thomas Tuchel bu görevi başarırsa, İngiliz futbol tarihinde 60 yıl önceki başarının mimarı Sir Alf Ramsey ile aynı seviyeye gelecek. Hurst, Alman teknik adamın rakibi analiz etme becerisinden şüphe duymuyor.

Hurst, mevcut İngiltere milli takımındaki en önemli unsurun takım ruhu olduğunu vurguladı. 1966'daki şampiyon kadro ile şimdiki nesil arasında benzerlikler olduğunu belirtti. "Tuchel takım hakkında konuşuyor ve bu hayatın her alanında, özellikle futbolda kazanmanın en temel faktörüdür. Hepsi tek bir amaç uğruna hareket ediyor," diye ekledi efsanevi eski futbolcu.

Bellingham'ın Real Madrid'deki başarılı sezonunun ardından milli takımda da liderliği ele alması, İngiliz taraftarlar için büyük umut veriyor. Teknik direktör ve oyuncu arasındaki küçük anlaşmazlık ise, Hurst'e göre takımın daha da kenetlenmesini sağlayacak. Şimdi tüm dikkatler Arjantin ile oynanacak kritik maça çevrilmiş durumda.