Fransa milli takımının bir sonraki Dünya Kupası'nı kazanma hayalleri yarı final aşamasında sona erdi. Didier Deschamps'ın öğrencileri, İspanya'ya karşı oynadıkları maçta 0-2 mağlup olarak üst üste üçüncü kez finale çıkma şansını kaybettiler. Bu mağlubiyet sadece takım için değil, aynı zamanda birçok yıldızı için de gerçek bir darbe oldu. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Maçın ilk 80 dakikası boyunca Fransa'nın tek bir isabetli şut bile çekememesi, takımın hücum hattındaki sorunlarını açıkça ortaya koydu. Goal.com'un haberine göre, Kylian Mbappe, Michael Olise ve Ousmane Dembele gibi dünya çapındaki yıldızlar, İspanyol savunmacılar tarafından tamamen etkisiz hale getirildi. Karşılaşma boyunca "Les Bleus" kendi oyununu bulamadı ve rakibin disiplinli oyunu karşısında çaresiz kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısının ortalarında savunma oyuncusu Lucas Digne'nin yaptığı hata maçın kaderini değiştirdi. Kendi ceza sahası içinde Lamine Yamal'a yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi ve Mikel Oyarzabal penaltıyı gole çevirerek skoru açtı. Bu, Fransa'nın turnuva boyunca ilk kez geriye düştüğü an oldu.

İspanya'nın üstünlüğü ve Fransa'nın çaresizliği

İkinci yarıda da durum olumlu yönde değişmedi. İspanya milli takımı her türlü atağı karşılamaya hazırdı. Dani Olmo, Lamine Yamal ve Oyarzabal üçlüsü, Fransa savunmasını sürekli tehdit altında tuttu. Maçın 60. dakikasına doğru İspanya ikinci golü atarak galibiyeti perçinledi. Dani Olmo'nun pasında Porro topu ağlara gönderdi.

Bu mağlubiyet, Didier Deschamps'ın milli takımdaki uzun ve başarılı kariyerinin sonu olabilir. Teknik direktör, takımını üst üste üçüncü kez finale taşıyamadı ve bu durum Fransız futbol kamuoyu için büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Takımın ana yıldızı Kylian Mbappe ise beklenen performansı sergileyemedi ve takımını zor durumdan kurtaramadı.

Özbek futbolseverler için de bu sonuç beklenmedik oldu, çünkü çoğu kişi Fransa'yı turnuvanın ana favorisi olarak görüyordu. İspanya ise Luis de la Fuente yönetiminde sergilediği başarılı oyunla final biletini kaptı. Artık "La Roja", dünya şampiyonluğu için final maçına çıkacak.