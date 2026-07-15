Kylian Mbappe, Didier Deschamps'ı eleştirdi: Fransa, Dünya Kupası yarı finalinde mağlup oldu

Fransa milli takımı kaptanı Kylian Mbappe, Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya karşı alınan mağlubiyetin (0:2) ardından teknik direktör Didier Deschamps'ın taktiksel yaklaşımını açıkça eleştirdi. Arlington, Teksas'ta oynanan maçta "Horozlar" kendi oyununu bulamadı ve üst üste üçüncü kez finale çıkma şansını kaybetti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Real Madrid'in yıldızı, maç sonu verdiği röportajda takımın orta sahadaki sorunlarına özellikle dikkat çekti. Mbappe'ye göre, Fransa'nın pres sisteminin işlememesi nedeniyle İspanyol orta saha oyuncuları oyunun kontrolünü tamamen ellerine aldı. Bu durum, Fransızların mağlubiyetinin ana nedenlerinden biri olarak gösterildi.

Taktiksel hatalar ve orta sahadaki boşluklar

Mbappe, maç boyunca Fabian Ruiz ve Rodri gibi oyunculara çok fazla alan bırakıldığını vurguladı. Goal.com'un haberine göre, golcü oyuncu takım içi iletişim eksikliğinden şikayet etti. Kylian Mbappe, "Orta sahada üç kişiye karşı iki kişi kaldık, İspanya'ya karşı böyle oynamak çok zor. Fabian ve Rodri topu kullanmak için yeterli zamana sahipti. Pres yaparken iletişim eksikti" dedi.

Kaptana göre takım, bireysel prese daha fazla güvenmeli ve rakibi sürekli hareket etmeye zorlamalıydı. Ancak Deschamps'ın seçtiği taktik, İspanya'nın kendi tarzı olan topa sahip olma oyununu oynamasına izin verdi. Bu da Fransızların kontra atağa çıkmasını engelledi.

Teknik hatalar ve oyun seviyesi

Fransa milli takımının maçın ilk 80 dakikası boyunca rakip kaleye isabetli şut çekememesi uzmanları şaşırttı. 22. dakikada Lucas Digne'nin Lamine Yamal'a yaptığı faul penaltıya neden oldu. Mikel Oyarzabal fırsatı değerlendirerek skoru açarken, ikinci yarıda Pedro Porro maçın sonucunu belirledi.

Mbappe, takımın sadece taktiksel değil, teknik açıdan da kendi seviyesinin altında oynadığını kabul etti. Ona göre, topa sahip olunan durumlarda bile ilk dokunuşların kalitesiz olması hücumları etkili bir şekilde bitirmeyi engelledi. "Dünya Kupası yarı finalinde yapman gerekeni yapmazsan kazanamazsın" diye ekledi.

Takımın bir diğer üyesi, Manchester City orta sahası Rayan Cherki de kaptanın görüşlerine katıldı. Cherki, İspanya'nın galibiyet arzusunun daha güçlü olduğunu ve Fransa'nın her alanda rakibine boyun eğdiğini belirtti. Ona göre, kadrodaki yeteneklere rağmen takım sahada gerçek gücünü gösteremedi.

Bu mağlubiyetin ardından Fransa milli takımında Didier Deschamps'ın geleceği ve takımın oyun tarzı hakkındaki tartışmaların alevlenmesi bekleniyor. İspanya ise finale yükselerek tarihi zaferlerinden birini kutluyor.