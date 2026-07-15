Kylian Mbappe, Didier Deschamps'ı eleştirdi: Fransa, Dünya Kupası yarı finalinde mağlup oldu

·71·Spor
Kylian Mbappe, Didier Deschamps'ı eleştirdi: Fransa, Dünya Kupası yarı finalinde mağlup oldu

Fransa milli takımı kaptanı Kylian Mbappe, Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya karşı alınan mağlubiyetin (0:2) ardından teknik direktör Didier Deschamps'ın taktiksel yaklaşımını açıkça eleştirdi. Arlington, Teksas'ta oynanan maçta "Horozlar" kendi oyununu bulamadı ve üst üste üçüncü kez finale çıkma şansını kaybetti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Real Madrid'in yıldızı, maç sonu verdiği röportajda takımın orta sahadaki sorunlarına özellikle dikkat çekti. Mbappe'ye göre, Fransa'nın pres sisteminin işlememesi nedeniyle İspanyol orta saha oyuncuları oyunun kontrolünü tamamen ellerine aldı. Bu durum, Fransızların mağlubiyetinin ana nedenlerinden biri olarak gösterildi.

Taktiksel hatalar ve orta sahadaki boşluklar

Mbappe, maç boyunca Fabian Ruiz ve Rodri gibi oyunculara çok fazla alan bırakıldığını vurguladı. Goal.com'un haberine göre, golcü oyuncu takım içi iletişim eksikliğinden şikayet etti. Kylian Mbappe, "Orta sahada üç kişiye karşı iki kişi kaldık, İspanya'ya karşı böyle oynamak çok zor. Fabian ve Rodri topu kullanmak için yeterli zamana sahipti. Pres yaparken iletişim eksikti" dedi.

Kaptana göre takım, bireysel prese daha fazla güvenmeli ve rakibi sürekli hareket etmeye zorlamalıydı. Ancak Deschamps'ın seçtiği taktik, İspanya'nın kendi tarzı olan topa sahip olma oyununu oynamasına izin verdi. Bu da Fransızların kontra atağa çıkmasını engelledi.

Teknik hatalar ve oyun seviyesi

Fransa milli takımının maçın ilk 80 dakikası boyunca rakip kaleye isabetli şut çekememesi uzmanları şaşırttı. 22. dakikada Lucas Digne'nin Lamine Yamal'a yaptığı faul penaltıya neden oldu. Mikel Oyarzabal fırsatı değerlendirerek skoru açarken, ikinci yarıda Pedro Porro maçın sonucunu belirledi.

Mbappe, takımın sadece taktiksel değil, teknik açıdan da kendi seviyesinin altında oynadığını kabul etti. Ona göre, topa sahip olunan durumlarda bile ilk dokunuşların kalitesiz olması hücumları etkili bir şekilde bitirmeyi engelledi. "Dünya Kupası yarı finalinde yapman gerekeni yapmazsan kazanamazsın" diye ekledi.

Takımın bir diğer üyesi, Manchester City orta sahası Rayan Cherki de kaptanın görüşlerine katıldı. Cherki, İspanya'nın galibiyet arzusunun daha güçlü olduğunu ve Fransa'nın her alanda rakibine boyun eğdiğini belirtti. Ona göre, kadrodaki yeteneklere rağmen takım sahada gerçek gücünü gösteremedi.

Bu mağlubiyetin ardından Fransa milli takımında Didier Deschamps'ın geleceği ve takımın oyun tarzı hakkındaki tartışmaların alevlenmesi bekleniyor. İspanya ise finale yükselerek tarihi zaferlerinden birini kutluyor.

FransaİspanyaKylian MbappeDidier DeschampsDünya Kupası
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Summerville için yeni aday: Al-Hilal devreye girdiSummerville için yeni aday: Al-Hilal devreye girdiBugün, 10:47Thomas Tuchel, Jude Bellingham ile yaşanan gerginliğe açıklık getirdiThomas Tuchel, Jude Bellingham ile yaşanan gerginliğe açıklık getirdiBugün, 10:08Harry Kane etrafında beklenmedik entrika: Avrupa'nın 5 devi ona "aşık"...Harry Kane etrafında beklenmedik entrika: Avrupa'nın 5 devi ona "aşık"...Bugün, 09:40Mourinho Real Madrid'de Devrim Yapmayacak: Plan BaşkaMourinho Real Madrid'de Devrim Yapmayacak: Plan BaşkaBugün, 09:21Kylian Mbappé itiraf etti: Fransa nerede kaybetti?Kylian Mbappé itiraf etti: Fransa nerede kaybetti?Bugün, 09:17Premier Lig'de tarihi "Orta Asya derbisi": Husanov ve Satpayev karşılaşmasına az kaldı!Premier Lig'de tarihi "Orta Asya derbisi": Husanov ve Satpayev karşılaşmasına az kaldı!Bugün, 08:21
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı