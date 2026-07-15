Mason Greenwood ve Atletico Madrid arasında kriz: Futbolcu Simeone'ye yanıt vermedi

·15·Spor
Mason Greenwood ve Atletico Madrid arasında kriz: Futbolcu Simeone'ye yanıt vermedi

İngiliz forvet Mason Greenwood'un Türkiye'ye transferi beklenmedik krizlerle gündeme geldi. İspanyol kulübü Atletico Madrid, futbolcuyu kadrosuna katmaktan son anda vazgeçti. Bunun nedeninin, futbolcunun müzakereler sırasındaki profesyonellik dışı tavırları ve kulüp temsilcilerini görmezden gelmesi olduğu belirtiliyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

ESPN'in haberine göre, Atletico Madrid yönetimi ve bizzat teknik direktör Diego Simeone, Greenwood'u Antoine Griezmann'ın potansiyel halefi olarak görüyordu. Ancak transfer süreci tamamlanmak üzereyken futbolcu ve temsilcileri aniden iletişimi kesti. Bu durum Madrid kulübü yönetiminin sert tepkisine yol açtı.

Simeone'nin aramaları cevapsız kaldı

Edinilen bilgilere göre, Diego Simeone futbolcuyla bizzat görüşmek, Metropolitano Stadyumu'ndaki gelecekteki rolünü ve taktiksel şemalardaki yerini tartışmak için defalarca aradı ve mesaj gönderdi. Ancak Greenwood iki gün boyunca bu girişimleri görmezden geldi. Goal.com'un yazdığına göre, "Los Colchoneros" bunu kulübe karşı bir saygısızlık olarak değerlendirdi.

Atletico Madrid yetkilileri, futbolcunun bu tutumunun İspanya başkentinde oynama konusundaki isteksizliğinin bir göstergesi olduğu sonucuna vardı. Sonuç olarak Madrid kulübü, Greenwood için teklif ettiği 45 milyon avroluk anlaşmayı iptal ederek yarıştan çekilme kararı aldı. Bu durum, Türkiye'den Fenerbahçe'nin önünü açtı.

Fenerbahçe'nin büyük transferi

İstanbul kulübü, Greenwood ile dört yıllık sözleşme imzaladığını resmen duyurdu. Süper Lig devi, Marsilya ile bonservis bedeli konusunda tam anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre Fenerbahçe, 39 milyon avroluk transfer ücretini üç yıl içinde eşit taksitlerle ödeyecek.

Futbolcunun kendisi Türkiye'de yıllık yaklaşık 7-8 milyon avro net maaş alacak. Atletico Madrid'in genel teklifi finansal açıdan daha cazip olsa da, Greenwood'un temsilcileri Türk kulübünün sunduğu kişisel sözleşme şartlarını tercih etti. Geçen sezon Marsilya formasıyla tüm kulvarlarda 26 gol atan forvet, artık Jose Mourinho yönetiminde top koşturacak.

Fenerbahçe yönetimi bu transferle ezeli rakibi Galatasaray'ı geride bırakarak şampiyonluğu hedefliyor. Greenwood'un Türkiye'ye gelişi yerel taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı, ancak Atletico Madrid ile yaşadığı kriz futbol kamuoyunda hala tartışılmaya devam ediyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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