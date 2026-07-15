İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Messi'yi durdurma planını açıkladı

İngiltere, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ile karşılaşıyor. Maç öncesinde Thomas Tuchel en büyük soruya yanıt verdi: Lionel Messinasıl durdurulur?

“Onu yüzde 100 kilitlemek imkansız”

Tuchel, Messi'yi tamamen etkisiz hale getirmenin kolay olmadığını açıkça kabul etti.

İngiltere teknik direktörü, “Çok iyi biliyoruz ki onu %100 ve sürekli olarak 'kilitleyemeyiz'” dedi.

Bu sözler, yarı final öncesi gerçekçi bir değerlendirme gibi görünüyor. Çünkü Messi, 39 yaşında bile tek bir pozisyonla oyunun kaderini değiştirebilen bir futbolcu olmaya devam ediyor.

Haaland tecrübesi Messi'ye karşı işe yarar mı?

Tuchel, Norveç maçını hatırlattı. İngiltere'nin çeyrek finalde Erling Haaland'ı durdurmak için duruma göre iyi hareket ettiğini vurguladı.

Ancak o, Messi ve Haaland'ı aynı tip futbolcu olarak görmüyor.

Haaland daha çok ceza sahası içindeki güç, hız ve gol sezgisiyle tehlike yaratıyor. Messi ise bambaşka bir sorun: boş alan buluyor, oyunun ritmini değiştiriyor, son pası veriyor ve gerektiğinde şut çekiyor.

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Arjantin, Messi'yi nasıl destekliyor?

Tuchel'e göre Messi'nin tehlikesi sadece kişisel yeteneğinde değil. Tüm Arjantin takımı, onun oyunda belirleyici bir etki yaratması için zemin hazırlıyor.

Tuchel, “Leo'yu destekliyorlar, ona yardım ediyorlar ve gerektiğinde onun müdahale edip maçın kaderini değiştirmesine hazır bekliyorlar” dedi.

Bu, İngiltere için en önemli taktiksel sinyal: Messi'yi bireysel olarak takip etmek yeterli değil. Ona topu ulaştıran oyuncular, etrafındaki boş alanlar ve onu destekleyen hareketler de kontrol edilmeli.

Tuchel ne talep ediyor?

İngiltere teknik direktörü takımından cesaret, güven ve yüksek konsantrasyon bekliyor. Planı, Messi'yi sadece “gözetlemek” değil, Arjantin'in oyun kaynağını bozmak üzerine kurulu.

İngiltere şu görevleri yerine getirmeli:

• Messi'ye top ulaşmasını zorlaştırmak;

• etrafındaki yardımcılarla bağlantısını kesmek;

• boş alanları daraltmak;

• Messi topu aldığında takım halinde baskı uygulamak;

• topla her hareketini kontrol altında tutmak;

• Arjantin'in oyun temposunu rahatça belirlemesine izin vermemek.

Basitçe söylemek gerekirse, Messi'yi bir kişi değil, tüm takım durdurmalı.

Messi — yarı finalin en büyük sorusu

Messi, 2026 Dünya Kupası'nda yine büyük turnuva oyuncusu olduğunu kanıtlıyor. Tecrübesi, saha görüşü ve kritik anlardaki soğukkanlılığı Arjantin için en büyük silah olmaya devam ediyor.

İngiltere ise bu sefer sadece Messi'yi izlemekle yetinirse cezalandırılabilir. Çünkü Arjantin'de Julian Alvarez, Enzo Fernandez ve diğer oyuncular da kilidi açabilecek kapasitede.

Bu yüzden Tuchel için asıl sorun tek bir futbolcu değil, Messi etrafında kurulu olan tüm mekanizma.

İngiltere için tarihi fırsat

İngiltere, Dünya Kupası finaline çıkmak için büyük bir şansa sahip. Ancak yolda son dünya şampiyonu Arjantin ve Messi duruyor.

Bu karşılaşmada Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice ve diğer liderlerden maksimum performans bekleniyor. Özellikle merkezde, Arjantin hücumunun başlangıç noktalarını kapatmak belirleyici olacak.

Tuchel'in takımı, temkinlilik ile cesaret arasında bir denge bulmalı. Sadece savunmaya çekilmek tehlikeli. Aşırı açılmak da Messi için bir hediye olabilir.

“Reçete” var mı?

Messi'yi durdurmak için hazır bir reçete yok. Tuchel de bunu çok iyi biliyor.

Ancak İngiltere'nin şansı var: takım disiplini, hızlı pres, merkezdeki fiziksel üstünlük ve hücumda Kane-Bellingham ikilisiyle Arjantin'e baskı kurmak.

Bu yarı final sadece Messi'ye karşı bir plan değil. Bu, İngiltere'nin ne kadar büyük bir takım olduğunu gösterebileceği bir sınav.

Her şey sahada belli olacak

Tuchel, Messi'nin tamamen durdurulamayacağını kabul etti. Ancak İngiltere, onun etkisini azaltarak, Arjantin'in bağlantılarını keserek ve kendi oyununa güvenerek finale çıkmaya çalışacak.

Şimdi asıl soru şu: İngiltere, Messi'nin büyüsünü sınırlayabilecek mi yoksa Arjantinli efsane bir kez daha büyük bir maçın kaderini değiştirecek mi?