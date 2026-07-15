Birleşik Krallık'ta gençler için gece «sokağa çıkma yasağı» getiriliyor

·1·Teknoloji
Birleşik Krallık'ta gençler için gece «sokağa çıkma yasağı» getiriliyor

Birleşik Krallık hükümeti, reşit olmayan gençlerin ruh sağlığını korumak ve sosyal medya bağımlılığını önlemek amacıyla sert önlemler açıkladı. Yeni düzenlemeye göre, 16 ve 17 yaşındaki gençler için sosyal medya kullanımında gece «sokağa çıkma yasağı» getirilecek. Bu önlem, gençlerin uyku düzenini iyileştirmeyi ve onları çevrimiçi platformların olumsuz etkilerinden korumayı amaçlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Resmi bilgilere göre, artık 16 ve 17 yaşındaki kullanıcılar için sosyal medya platformları gece 00:00 ile sabah 06:00 saatleri arasında varsayılan (default) olarak engellenecek. Bu kısıtlama, geçtiğimiz ay 16 yaşından küçük çocuklar için bir dizi sosyal medya uygulamasının kullanımını tamamen yasaklayan kararın mantıksal bir devamı niteliğindedir. İngiliz yetkililer, bu yolla genç neslin çevrimiçi yaşamını düzenlemeyi hedefliyor.

Bağımlılık yaratan özellikler sınırlandırılıyor

Yeni kurallar sadece zaman kısıtlamasıyla sınırlı kalmıyor. Sosyal ağlarda kullanıcıyı daha uzun süre tutmaya yönelik manipülatif özellikler de devre dışı bırakılacak. Özellikle videoların kesintisiz ve otomatik oynatılması (auto-play) özelliği, 16-17 yaşındakiler için varsayılan olarak aktif olmayacak. Bu önlem, gençlerin saatlerce içerik izlemesini azaltmaya yardımcı olacak.

Ayrıca hükümet, yapay zeka tabanlı çalışan ChatGPT gibi sohbet botlarının kullanımını da düzenlemeyi planlıyor. 18 yaşından küçük kullanıcılar için çevrimiçi platformlarda düzenli aralıklarla mola verme hatırlatıcıları zorunlu hale getirilecek. Bu önlemler paketinin, gençlerin sadece ruhsal değil, fiziksel sağlıklarını korumada da önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Hükümetin temel amacı — sağlıklı nesil

Birleşik Krallık Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Liz Kendall, bu karara ilişkin görüşlerini dile getirdi. Kendall, 16 yaşından büyük gençlerin daha fazla bağımsızlık kazanmış olsalar da, çevrimiçi dünyanın bağımlılık yaratan tehlikeli özelliklerine karşı hala korunmaya ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

«Bu yeni önlemler, gençlerin yeterince uyumasına, dikkatlerini derslerine vermesine ve ailesi ile arkadaşlarıyla daha fazla vakit geçirmesine yardımcı olmak için son derece önemlidir», — diyor bakan. Ixbt.com verilerine göre İngiltere, bu konuda Avustralya'nın deneyimlerinden yararlanıyor; zira Avustralya da kısa süre önce gençler için sosyal medyayı kısıtlama konusunda dünyanın en katı yasalarını kabul etmişti.

Özbekistan segmentinde de sosyal medyanın gençlerin eğitimi ve sağlığı üzerindeki etkisi sıkça tartışılan konulardan biridir. İngiltere'nin deneyimi, gelecekte Orta Asya ülkeleri dahil olmak üzere diğer ülkeler için dijital güvenlik ve çocuk koruması konusunda bir örnek teşkil edebilir. Şimdilik teknoloji devleri, bu yeni gereksinimleri hangi teknik yöntemlerle uygulayacakları üzerinde çalışıyor.

Birleşik KrallıkSosyal MedyaTeknolojiGençlerGüvenlik
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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