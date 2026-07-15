Rodri, Fransa ve İspanya maçı sonrası hakem kararlarından memnuniyetsizliğini dile getirdi

·2·Spor
Rodri, Fransa ve İspanya maçı sonrası hakem kararlarından memnuniyetsizliğini dile getirdi

İspanya milli takımı orta saha oyuncusu Rodri, Fransa maçının ardından hakemlerin Lamine Yamal'a yapılan bazı faulleri görmezden gelmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Futbolcu, İspanya'nın maçta rakibini etkisiz hale getirmeye ve kendi oyununu oynamaya çalıştığını vurguladı.

Rodri, "Rakibi durdurup kendi futbolumuzu oynamamız gerekiyordu. Takım harika bir oyun sergiledi. Özellikle topsuz alandaki hareketliliğimiz çok iyiydi. Oyuna sonradan giren oyuncular da inanılmaz bir performans gösterdi" dedi.

Kendi performansından da memnun olduğunu belirten Rodri, maçın fiziksel olarak güçlü bir rakibe karşı oynandığını ve galibiyet için her futbolcunun katkısının kritik olduğunu ifade etti.

Rodri, "Çok memnunum. Zor bir maçtı. Hepimizin gücüne ihtiyaç vardı. Fiziksel açıdan çok güçlü bir takıma karşı oynadık. Bütünsel olarak çok iyi bir maç çıkardık" şeklinde konuştu.

Rodri, özellikle Lamine Yamal'a yapılan faullere dikkat çekti. İspanya'nın üst üste üçüncü maçta da benzer bir durumla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Rodri, "Üst üste üç maçtır aynı durumu yaşıyoruz. Hakemlerin çalmadığı 10-15'ten fazla faulden bahsediyoruz. Eğer buna karşı bir önlem alınmazsa, savunmacılar aynı şekilde sert oynamaya devam edecek. Hakemlerin bu kayıtsızlığı özellikle bugün çok barizdi. Ancak Lamine yine de harika bir oyun ortaya koydu" dedi.

İspanya'nın Fransa'yı mağlup ederek dünya şampiyonası finaline yükselmesinin ardından Yamal'a yapılan fauller konusu yeniden gündeme geldi.

RodriLamine YamalİspanyaFransaFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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