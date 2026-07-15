Jude Bellingham ve Harry Kane: Altın Top yarışında kim öne geçecek?

·52·Spor
Jude Bellingham ve Harry Kane: Altın Top yarışında kim öne geçecek?

İngiltere milli takımının eski yıldızı Michael Owen, Goal.com'a verdiği özel röportajda Jude Bellingham'ın dünya futbolundaki yerini ve Harry Kane ile olan rekabetini değerlendirdi. Owen'a göre, Real Madrid'in orta saha oyuncusu şu anda Wayne Rooney ve Paul Gascoigne gibi efsanelerin seviyesinde bir etki yaratıyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Kuzey Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda İngiltere milli takımı yarı finale yükseldi. Şimdi final yolunda Lionel Messi liderliğindeki Arjantin ile karşılaşacaklar. Bu maçın sadece takım başarısı için değil, aynı zamanda bireysel ödüller, özellikle de Altın Top yarışı için belirleyici olması bekleniyor.

Yeni neslin lideri

Jude Bellingham bu turnuvada gerçek bir lider olduğunu kanıtlıyor. Altı maçta altı gol atmayı başardı; bunlar arasında Meksika ve Norveç'e karşı kaydettiği dubleler de var. Michael Owen, genç yaşına rağmen Real Madrid gibi dev bir kulüpte kilit isimlerden biri haline gelmesini özellikle takdir etti.

"Dünyanın en iyi oyuncularından birinden bahsediyoruz. Henüz genç ama büyük turnuvalarda kendini gösterebiliyor. Real Madrid forması giymek ve orada yıldızlaşmak herkesin harcı değil. Yakın geçmişte bazılarının onun milli takımdaki yerini sorgulaması şaşırtıcıydı. Dünya çapında çok fazla oyuncumuz yok, bu yüzden elimizdekilerden vazgeçmek hata olurdu" diyor Owen.

Altın Top için iç rekabet

İngiltere milli takımının iki lideri Jude Bellingham ve Harry Kane arasındaki Altın Top yarışı giderek kızışıyor. Eğer İngiltere 60 yıllık aranın ardından Dünya Kupası'nı kazanırsa, bu prestijli ödülün bu iki oyuncudan birine gitme ihtimali oldukça yüksek. Owen, Bellingham'ın sahadaki çok yönlü oyununun ona Kane karşısında avantaj sağlayabileceğini belirtiyor.

Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere milli takımının Arjantin maçında büyük bir baskı altında kalacağı kesin. Lionel Messi, kariyerinde ilk kez İngilizlere karşı resmi bir maçta sahaya çıkacak. Bu durum maçın önemini daha da artırıyor. Owen, İngiliz oyuncuları seviyelerini yükseltmeye ve 1966'daki başarıyı tekrarlamaya çağırdı.

Eski golcü ayrıca kendi "Altın Nesil" dönemindeki başarısızlıklarını da hatırlattı. O dönemde David Beckham, Wayne Rooney ve Owen gibi yıldızlar, Cristiano Ronaldo engeline takılarak çeyrek finalde elenmişlerdi. Mevcut kadro ise o hatalardan ders çıkararak finale doğru emin adımlarla ilerliyor.

Jude BellinghamHarry KaneReal MadridİngiltereAltın Top
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Rodri hakemleri eleştirdi: Lamine Yamal sahada yeterince korunmuyorRodri hakemleri eleştirdi: Lamine Yamal sahada yeterince korunmuyorBugün, 13:51Patrick Vieira sert konuştu: Fransa'da liderler neden ortalıkta görünmedi?Patrick Vieira sert konuştu: Fransa'da liderler neden ortalıkta görünmedi?Bugün, 13:31De la Fuente cevap verdi: İspanya hakem tartışmalarına girmeyecekDe la Fuente cevap verdi: İspanya hakem tartışmalarına girmeyecekBugün, 13:05Didier Deschamps hakemi sorguladı: Fransa'da hayal kırıklığı büyük...Didier Deschamps hakemi sorguladı: Fransa'da hayal kırıklığı büyük...Bugün, 13:03İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Messi'yi durdurma planını açıkladıİngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Messi'yi durdurma planını açıkladıBugün, 12:58Thomas Tuchel ve Jude Bellingham arasında kriz mi var? İngiltere Milli Takımı'nda durum netleştiThomas Tuchel ve Jude Bellingham arasında kriz mi var? İngiltere Milli Takımı'nda durum netleştiBugün, 12:51
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı