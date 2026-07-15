Jude Bellingham ve Harry Kane: Altın Top yarışında kim öne geçecek?

İngiltere milli takımının eski yıldızı Michael Owen, Goal.com'a verdiği özel röportajda Jude Bellingham'ın dünya futbolundaki yerini ve Harry Kane ile olan rekabetini değerlendirdi. Owen'a göre, Real Madrid'in orta saha oyuncusu şu anda Wayne Rooney ve Paul Gascoigne gibi efsanelerin seviyesinde bir etki yaratıyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Kuzey Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda İngiltere milli takımı yarı finale yükseldi. Şimdi final yolunda Lionel Messi liderliğindeki Arjantin ile karşılaşacaklar. Bu maçın sadece takım başarısı için değil, aynı zamanda bireysel ödüller, özellikle de Altın Top yarışı için belirleyici olması bekleniyor.

Yeni neslin lideri

Jude Bellingham bu turnuvada gerçek bir lider olduğunu kanıtlıyor. Altı maçta altı gol atmayı başardı; bunlar arasında Meksika ve Norveç'e karşı kaydettiği dubleler de var. Michael Owen, genç yaşına rağmen Real Madrid gibi dev bir kulüpte kilit isimlerden biri haline gelmesini özellikle takdir etti.

"Dünyanın en iyi oyuncularından birinden bahsediyoruz. Henüz genç ama büyük turnuvalarda kendini gösterebiliyor. Real Madrid forması giymek ve orada yıldızlaşmak herkesin harcı değil. Yakın geçmişte bazılarının onun milli takımdaki yerini sorgulaması şaşırtıcıydı. Dünya çapında çok fazla oyuncumuz yok, bu yüzden elimizdekilerden vazgeçmek hata olurdu" diyor Owen.

Altın Top için iç rekabet

İngiltere milli takımının iki lideri Jude Bellingham ve Harry Kane arasındaki Altın Top yarışı giderek kızışıyor. Eğer İngiltere 60 yıllık aranın ardından Dünya Kupası'nı kazanırsa, bu prestijli ödülün bu iki oyuncudan birine gitme ihtimali oldukça yüksek. Owen, Bellingham'ın sahadaki çok yönlü oyununun ona Kane karşısında avantaj sağlayabileceğini belirtiyor.

Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere milli takımının Arjantin maçında büyük bir baskı altında kalacağı kesin. Lionel Messi, kariyerinde ilk kez İngilizlere karşı resmi bir maçta sahaya çıkacak. Bu durum maçın önemini daha da artırıyor. Owen, İngiliz oyuncuları seviyelerini yükseltmeye ve 1966'daki başarıyı tekrarlamaya çağırdı.

Eski golcü ayrıca kendi "Altın Nesil" dönemindeki başarısızlıklarını da hatırlattı. O dönemde David Beckham, Wayne Rooney ve Owen gibi yıldızlar, Cristiano Ronaldo engeline takılarak çeyrek finalde elenmişlerdi. Mevcut kadro ise o hatalardan ders çıkararak finale doğru emin adımlarla ilerliyor.