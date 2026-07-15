Uzayda trafik: Roskosmos ve NASA uydu çarpışmalarını önleyecek

·23·Teknoloji
Uzayda trafik: Roskosmos ve NASA uydu çarpışmalarını önleyecek

Dünya yörüngesinde faaliyet gösteren uydu sayısındaki keskin artış, uzay güvenliği konusunu gündeme getirdi. Rusya'nın devlet kuruluşu Roskosmos ve ABD'nin NASA ajansı, uzaydaki araçların birbirine çarpma riskini azaltmak amacıyla koordineli çalışma başlatma konusunda anlaştılar. Bu iş birliğinin, yörüngedeki karmaşık durumu kontrol altına almada önemli bir adım olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Roskosmos Genel Müdürü Dmitriy Bakanov'un belirttiğine göre, şu anda Rusya'nın yörünge grubu yüzlerce uydudan oluşurken, yabancı ortaklarda bu rakam halihazırda binlerce birime ulaşmış durumda. Böyle bir ortamda veri paylaşımı ve hareketlerin koordine edilmemesi beklenmedik felaketlere yol açabilir. Ixbt.com'un bilgilerine göre, NASA temsilcileri bu konuda iş birliğini güçlendirmek için mantıklı bir teklifle geldi.

Yörünge güvenliği ve stratejik iş birliği

Uzay araçlarının yoğunluğunun artması, sadece yeni cihazların fırlatılmasında değil, mevcut olanların yönetiminde de zorluklar yaratıyor. Çarpışma riski ortaya çıktığında, her iki tarafın da hızlı karar alması ve yörüngeleri değiştirmesi gerekiyor. Bakanov'un sözlerine göre, Roskosmos ve NASA arasındaki çok yakın iş birliği, bu tür riskleri minimize etmeye hizmet edecek.

Bu stratejik anlaşmaya dair açıklama, "Soyuz MS-29" insanlı uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) başarılı uçuşunun ardından yapıldı. 14 Temmuz'da Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılan "Soyuz-2.1a" taşıyıcı roketi, aracı üç saatten kısa bir sürede istasyona ulaştırdı. Bu, teknik açıdan aşırı hassasiyet gerektiren bir süreç olup, yörüngedeki diğer nesnelerle çarpışmama konusu öncelikli bir öneme sahiptir.

Yeni keşif ve bilimsel planlar

Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşan yeni mürettebatta Roskosmos kozmonotları Petr Dubrov ve Anna Kikina'nın yanı sıra NASA astronotu Anil Menon yer alıyor. Uzaydaki görevlerinin 261 gün sürmesi planlanıyor. Bu süre zarfında uzmanlar onlarca bilimsel deney gerçekleştirecek ve istasyonun teknik durumunu korumaya yönelik görevleri yerine getirecekler.

Özbekistanlı uzmanlar ve amatör astronomlar için de bu haber dikkat çekicidir. Çünkü Dünya yörüngesindeki herhangi bir büyük çarpışma, "Kessler Sendromu" olarak adlandırılan zincirleme reaksiyonu tetikleyebilir ve insanlığı uzun süre uzaydan mahrum bırakabilir. Bu nedenle, büyük devletler arasındaki bu tür bir iş birliği, küresel güvenliğin garantisi olarak kabul edilir.

Şu anda yörüngede sadece devletlere ait değil, SpaceX gibi özel şirketlere ait binlerce cihaz bulunmaktadır. Roskosmos ve NASA arasındaki yeni anlaşma, gelecekte özel sektörle de benzer ilişkiler kurulması için bir temel oluşturabilir. Uzay araştırmalarında güvenlik önlemlerinin teknolojik ilerlemeyle eş zamanlı olması şarttır.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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