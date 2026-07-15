Rusya'da stratejik tesisleri dronlara karşı koruyan Pautina sistemi tanıtıldı

·28·Teknoloji
Rusya'da stratejik tesisleri dronlara karşı koruyan Pautina sistemi tanıtıldı

Modern askeri çatışmalar ve teknolojik gelişmeler çağında, kritik altyapı tesislerini insansız hava araçlarının (İHA) saldırılarından korumak acil bir mesele haline geldi. Rostec devlet şirketinin bir parçası olan RT — proyektniye texnologii, tam da bu amaçla geliştirilen Pautina (Örümcek Ağı) kompleksini tanıttı. Bu sistem, petrol depoları ve elektrik trafo merkezleri gibi stratejik noktaları fiziksel koruma ile güvence altına almayı hedefliyor. Bu bilgi Ixbt.com tarafından haber veriliyor.

Pautina sistemi, modüler metal yapılardan oluşmakta ve korunan tesisin etrafında sağlam bir ağ kabuğu oluşturmaktadır. Geliştiriciler, bu kompleksin en zorlu koşullarda bile etkili bir şekilde çalışabildiğini belirtiyor. ixbt.com verilerine göre, sistemin tanıtımı Tver bölgesinde gerçekleştirilen özel bir görev kapsamında yapıldı ve uzmanların dikkatini çekti.

Teknik kapasite ve dayanıklılık seviyesi

Yeni geliştirmenin temel avantajı, yüksek mekanik dayanıklılığında yatmaktadır. Temel konfigürasyondaki Pautina kompleksi, 200 kilograma kadar ağırlığa sahip ve saatte 250 kilometre hızla hareket eden bir dronun doğrudan darbesine dayanabilir. Bu gösterge, günümüzde yaygın olarak kullanılan birçok kamikaze dronun saldırısını püskürtmek için yeterlidir.

Kompleks, farklı boyutlardaki yapılar için uyarlanabilir olup, 25 metreden yüksek binaları ve her türlü alandaki bölgeleri kapsayabilir. Şu anda sistem, yakıt-enerji kompleksinin bir dizi tesisinde deneme amaçlı olarak kullanılmaktadır. Bu testler, sistemin gerçek koşullardaki etkinliğini doğrulamaya hizmet etmektedir.

Kolay montaj ve yangın güvenliği

Konstrüksiyon temel olarak taşıyıcı sütunlar, güçlendirilmiş ağ ve desteklerden oluşmaktadır. Projenin özgün yanı, tüm elemanların cıvatalı bağlantılarla birleştirilmesidir. Bu durum, montaj sürecinde kaynak işlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Böyle bir yaklaşım, sistemin dar alanlarda ve yangın güvenliği gereksinimlerinin çok yüksek olduğu tesislerde bile kurulmasına olanak tanır.

Ayrıca Pautina kompleksi esnek bir mimariye sahiptir. Gerektiğinde, tüm projeyi yeniden tasarlamaya gerek kalmadan konstrüksiyonu daha da güçlendirmek veya genişletmek mümkündür. Bu özellik, tesisin önemine veya potansiyel tehdit seviyesine göre koruma sisteminin hızlı bir şekilde modernize edilmesine yardımcı olur.

Uzmanlara göre, bu tür pasif koruma sistemleri elektronik harp araçlarıyla birlikte kullanıldığında maksimum sonuç vermektedir. Pautina'nın sadece petrol terminalleri ve elektrik santralleri için değil, aynı zamanda büyük depolar ve diğer önemli endüstriyel tesisleri dron tehdidinden korumada güvenilir bir engel olması beklenmektedir.

TeknolojiRostecDronlarGüvenlikPautina
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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