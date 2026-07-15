SpaceX yeni nesil Starlink V5 terminalini tanıttı: Daha kompakt ve hızlı

·2·Teknoloji
SpaceX yeni nesil Starlink V5 terminalini tanıttı: Daha kompakt ve hızlı

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX, uydu interneti için tasarlanan yeni nesil Starlink V5 terminalini resmen duyurdu. Önceki modellere göre önemli ölçüde daha küçük, daha hafif ve enerji tasarruflu olan bu cihaz, kullanıcılara yüksek hızlı ve kararlı bir bağlantı sunmayı hedefliyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Yeni Starlink V5 terminali, 375 Mbps üzerindeki veri aktarım hızlarını destekleyebiliyor. Bu performans, uzak bölgelerde bile kaliteli görüntülü görüşme ve yoğun içeriklerle çalışma imkanı sağlıyor. ixbt.com verilerine göre, cihazın ortalama güç tüketimi sadece 35–50 W seviyesinde olup, bu değer V4 modeline kıyasla yüzde 50 daha düşüktür.

Teknik özellikler ve dayanıklılık

Cihazın yapısında da büyük değişiklikler yapıldı. Yeni anten, önceki versiyondan yüzde 35 daha kompakt olup ağırlığı yüzde 62 azalarak sadece 1,1 kg'a düşmüştür. Bu durum, seyahatler ve keşif gezileri sırasında taşınmasını oldukça kolaylaştırıyor.

Starlink V5, zorlu hava koşullarına karşı dayanıklılığıyla öne çıkıyor. Özellikle:

  • IP67 standardına göre korumalı gövde;
  • Saatte 40 mm'ye kadar kar eritme fonksiyonu;
  • 265 km/s hıza kadar şiddetli rüzgarlara dayanıklılık;
  • 110 derecelik görüş açısı ve yazılım kontrollü yönlendirme.
Dikkat çekici bir diğer nokta ise, cihazın durumunu gösteren LED göstergenin artık doğrudan antenin üzerine yerleştirilmiş olmasıdır. Önceki nesillerde bu ışıklar yönlendiricide bulunuyordu.

Router Mini ve genişletilmiş set

Yeni terminal ile birlikte Wi-Fi 6 standardını destekleyen Router Mini yönlendiricisi de sunuluyor. Cihaz, 2x2 MU-MIMO teknolojisine ve iki adet gigabit Ethernet portuna sahip. Yönlendirici, 204 metrekareye kadar alanı kapsayabiliyor ve aynı anda 235 cihaza kadar bağlantı imkanı tanıyor.

Set içeriğinde 15 metrelik Starlink kablosu, Ethernet kablosu, güç adaptörü ve çeşitli montaj aparatları (tripod ve destekler) bulunuyor. Geniş coğrafi alanlara ve dağlık bölgelere sahip ülkeler için bu tür kompakt ve verimli terminaller, gelecekte internet kapsama alanını genişletmede kritik bir rol oynayabilir.

SpaceXStarlinkElon MuskTeknolojiİnternet
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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