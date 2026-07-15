Norveç çeyrek finalda elendi ama Oslo'da şampiyon gibi karşılandı

·37·Spor
Norveç çeyrek finalda elendi ama Oslo'da şampiyon gibi karşılandı

Dünya Kupası 2026 çeyrek finalinde elenen Norveç Milli Takımı, vatanında kahramanlar gibi karşılandı. Oslo sokaklarına on binlerce taraftar döküldü, törene Veliaht Prens Haakon da katıldı.

Çeyrek final bir mağlubiyet değil, tarihi bir başarı

Norveç Milli Takımı, Dünya Kupası'ndaki yolculuğunu çeyrek finalde noktaladı. Ancak ülkede bu sonuç bir yenilgi olarak değil, milli futbol tarihindeki büyük bir adım olarak kabul edildi.

İskandinavlar, play-off'ta Brezilya'yı eleyerek tüm dünyayı şaşkına çevirmişti. İşte bu galibiyet, Norveç'in turnuvadaki katılımını tarihi bir seviyeye taşıdı.

Çeyrek finalde İngiltere karşısında elenmek acı verici olsa da taraftarlar için takım zaten görevini fazlasıyla yapmıştı.

Oslo'da on binlerce taraftar toplandı

Takım ülkeye döndüğünde Oslo gerçek bir futbol bayramına dönüştü. Kaynaklara göre, futbolcuları karşılamak için 90 bin ile 100 binin üzerinde taraftar bir araya geldi.

Bu, nüfusu çok büyük olmayan bir ülke için oldukça önemli bir rakam. Sokaklar, meydanlar ve saray çevresi milli renklerle donanmış taraftarlarla doldu.

Durum

Bilgi

Takım

Norveç Milli Takımı

Dünya Kupası 2026 sonucu

çeyrek final

Büyük zafer

Play-off'ta Brezilya galibiyeti

Karşılayan taraftar sayısı

yaklaşık 90-100 binin üzerinde

Törene katılan

Veliaht Prens Haakon

Sembolleşen hareket

Viking Row

Prens Haakon da taraftarlar arasında

Karşılama törenine Norveç Veliaht Prensi Haakon da katıldı. Taraftarlar ve futbolcularla birlikte bayram havası yarattı.

En unutulmaz anlardan biri ise 'Viking Row' oldu. Bu hareket, turnuva boyunca Norveç takımı ve taraftarları için özel bir sembol haline geldi.

Sahada futbolcular mücadele ederken, tribünde taraftarlar 'Viking' ruhunu yansıttı. Oslo'daki törende ise bu hareket milli gururun simgesi oldu.

Brezilya galibiyeti her şeyi değiştirdi

Norveç'in turnuvadaki en büyük anı, Brezilya'ya karşı alınan galibiyetti. Beş kez dünya şampiyonu olmuş bir takımı play-off'ta yenmek her milli takım için devasa bir olaydır.

Norveç için ise bu sonuç çok daha büyük bir anlam taşıyordu. Çünkü ülke, futbolda uzun yıllardır bu seviyede bir dünya ilgisi yaşamamıştı.

İşte bu galibiyet, takımı taraftarın gözünde 'çeyrek finalde elenen bir takım' değil, 'tarih yazan bir nesil' haline getirdi.

Taraftarlar neden bu kadar gurur duydu?

Norveç'in turnuva yürüyüşü sadece sonuçla ölçülemez. Takım, tüm ülkeyi futbol etrafında birleştirmeyi başardı.

Erling Haaland ve takım arkadaşları sahada galibiyet için savaştı, taraftarlar ise her maçı büyük bir milli olay olarak kabul etti.

Buradaki asıl mesele şu: Norveç, kendini futbol dünyasının büyük sahnesine geri döndürdü. Ve bu dönüş sessiz sedasız değil, çok yüksek bir sesle oldu.

Viking Row turnuvanın simgesi oldu

'Viking Row' hareketi, Dünya Kupası 2026'da Norveç taraftarlarının en bilinen simgelerinden biri haline geldi.

Bu harekette güç, birlik ve İskandinav ruhu var. Futbolcular döndüğünde de aynı sahne tekrarlandı; taraftarlar, milli takım ve Prens Haakon aynı ritimle Norveç'in tarihi yürüyüşünü kutladı.

Futbolda bazen kupa kazanmadan da ülkenin hafızasında kalabilirsiniz. Norveç tam olarak böyle bir hikaye yazdı.

Takım için yeni bir dönem mi başlıyor?

Şimdi Norveç için asıl soru şu: Bu başarı tek seferlik bir patlama mı olacak, yoksa yeni bir neslin başlangıç noktası mı?

Dünya Kupası'ndaki sonuç takıma büyük bir özgüven verdi. Taraftarlar artık Norveç'ten sadece katılım değil, büyük hedefler beklemeye başlayacak.

Bu ise bir yandan baskı, diğer yandan büyük bir fırsat.

Mağlubiyetten sonraki zafer

Norveç, Dünya Kupası 2026'yı çeyrek finalde noktaladı. Ancak Oslo'daki karşılama töreni bir şeyi net gösterdi: Bu takım halk için mağlup sayılmaz.

Brezilya'yı yendiler, tüm ülkeyi birleştirdiler ve Dünya Kupası'nda isimlerini güçlü bir şekilde duyurdular.

Sizce Norveç bu nesille bir sonraki büyük turnuvalarda finale kadar gidebilir mi?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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