SpaceX Starship uçuşuna hazırlanıyor: Super Heavy fırlatma rampasına getirildi

·37·Teknoloji
SpaceX Starship uçuşuna hazırlanıyor: Super Heavy fırlatma rampasına getirildi

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX, uzayı fethetme yolunda bir sonraki büyük adımı atmaya hazırlanıyor. Teksas'taki Starbase kozmodromunda, Starship sisteminin bir sonraki test uçuşu için yoğun hazırlık çalışmaları son aşamaya girdi. Özellikle, devasa Super Heavy Booster 20 güçlendiricisi, Pad 2 fırlatma rampasına başarıyla taşındı. Bu bilgi Ixbt.com tarafından haber verilmektedir.

Şu anda mühendisler, bu devasa yapıyı yörünge fırlatma tablasına kaldırma ve yerleştirme sürecine hazırlanıyorlar. ixbt.com yayınındaki habere göre, bu süreç Starship projesinin başarısı için kritik öneme sahip. Söz konusu sistem, insanlık tarihindeki en güçlü roket kompleksi olup, gelecekte Ay ve Mars'a yük ve yolcu taşımak için tasarlanmıştır.

Teknik yetenekler ve test süreçleri

SpaceX kısa süre önce, Super Heavy V3 ilk aşaması için gerçekleştirilen ateşleme testlerinin yüksek kaliteli fotoğraf ve video materyallerini yayınlamıştı. Bu test sırasında 33 Raptor motorunun tamamı aynı anda ateşlenerek 15 saniye boyunca kararlı bir şekilde çalıştı. Bu tür karmaşık testler, sistemin uçuş sırasındaki ekstrem yüklere dayanabileceğini kanıtlamak için yapılmaktadır.

Starship sistemi iki ana bölümden oluşur: doğrudan Starship uzay aracı (üst aşama) ve 70 metre yüksekliğindeki Super Heavy güçlendiricisi. Sistemin benzersizliği, tamamen yeniden kullanılabilir şekilde tasarlanmış olmasından kaynaklanmaktadır. Bu da uzay uçuşlarının maliyetini önemli ölçüde düşürmeyi mümkün kılmaktadır.

Uçuş zamanı ve beklenen sonuçlar

Şirket tarafından açıklanan verilere göre, Starship sisteminin 13. test uçuşunun bu hafta içinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Teksas'taki Starbase kozmodromunda 90 dakikalık fırlatma penceresinin yerel saatle 16 Temmuz 17:45'te (Özbekistan saatiyle 17 Temmuz sabahı) açılması planlanıyor.

Bu test uçuşu sadece SpaceX için değil, tüm dünya havacılık ve uzay endüstrisi için önemli bir olaydır. Teknoloji meraklıları da bu süreci çevrimiçi platformlar aracılığıyla takip etme imkanına sahip olacaklar. Eğer uçuş başarılı olursa, bu durum Elon Musk'ı Mars'ı kolonileştirme hayallerine bir adım daha yaklaştıracaktır.

Hatırlatmak gerekirse, Starship projesi kapsamındaki her yeni uçuş, önceki hataları düzeltmeye ve teknolojiyi geliştirmeye hizmet etmektedir. Şu anda tüm dünyanın gözü Teksas'taki bu devasa metal konstrüksiyona çevrilmiş durumda ve uzmanlar tüm sistemlerin düzgün çalıştığını tekrar tekrar kontrol ediyorlar.

SpaceXStarshipElon MuskUzayTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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