Thomas Tuchel, Jude Bellingham ile yaşanan gerginliğe açıklık getirdi

·38·Spor
Thomas Tuchel, Jude Bellingham ile yaşanan gerginliğe açıklık getirdi

İngiltere Milli Takımı, yarı final öncesinde saha dışında ilginç bir durumla karşılaştı. Thomas Tuchel, Jude Bellingham hakkındaki eleştirilerinin yanlış bağlamda aktarıldığını belirterek, orta saha oyuncusuyla aralarında herhangi bir sorun olmadığını vurguladı.

Her şey eleştiriyle başladı

Norveç'e karşı oynanan zorlu maçın ardından Tuchel, İngiltere'nin oyunundan tam olarak memnun olmadığını ifade etmişti. Bu sözler Bellingham'a bir eleştiri olarak iletilmiş ve futbolcu sert bir tepki göstermişti.

Ancak Tuchel'e göre durum aslında farklıydı.

O, Bellingham'ı sadece eleştirmedi; aksine onu dünya çapında bir futbolcu ve bir kez daha maçın kaderini belirleyen üst düzey bir oyuncu olarak övdü.

Tuchel, "Ona düşüncelerimin sadece olumsuz tarafı aktarılmış" dedi.

“Ben olsam ben de öyle cevap verirdim”

Tuchel, Bellingham'ın tepkisini anladığını söyledi. Ona göre, bir futbolcu 120 dakika sahada varını yoğunu ortaya koyup iki gol attıktan sonra eleştiri duyarsa, doğal olarak sert bir yanıt verebilir.

İngiltere teknik direktörü, "Onun yerinde olsam, muhtemelen ben de sert bir cevap verirdim" dedi.

Bu sözler durumu yumuşattı. Tuchel, Bellingham'ın cevabını bir disiplinsizlik veya sorun olarak değil, galibiyete aç bir futbolcunun doğal tepkisi olarak değerlendirdi.

Tuchel neyi açıklamak istiyor?

Teknik direktörün ana fikri şu: Hem kendisi hem de Bellingham aynı amaç doğrultusunda hareket ediyor; o da maçı kazanmak.

Tuchel, futbolcularda "sportif hırs" olmasını normal karşılıyor. Özellikle Dünya Kupası gibi baskı altındaki turnuvalarda bu tür duygular hem sahada hem de röportajlarda görülür.

Durum

Tuchel'in açıklaması

Bellingham eleştiriyi duydu

ona sadece olumsuz kısım iletildi

Futbolcu sert yanıt verdi

bu doğal bir tepki

Teknik direktörün pozisyonu

onu dünya çapında bir futbolcu olarak görüyor

Takımdaki durum

herhangi bir sorun yok

Bellingham, İngiltere için ne ifade ediyor?

Jude Bellingham şu anda İngiltere Milli Takımı'nın en önemli oyuncularından biri haline geldi. O sadece merkezde oyunu kuran bir oyuncu değil, aynı zamanda kritik anlarda sonuç getirebilen bir lider.

Tuchel de tam olarak bu noktayı vurguluyor: Bellingham sahada kendini tamamen adıyor, savaşıyor ve maçın kaderini değiştirebiliyor.

Bu nedenle teknik direktör, onun karakterini bir sorun değil, güçlü bir yön olarak görüyor.

Yarı final öncesi önemli sinyal

İngiltere'nin önünde Arjantin'e karşı büyük bir yarı final maçı var. Böyle bir dönemde takım içindeki her türlü gerginlik büyük manşetlere dönüşebilir.

Tuchel'in durumu hızlıca kapatması bu açıdan önemli. Bellingham'ı savundu, kendi sözlerine açıklık getirdi ve takımın tek bir amaç etrafında birleştiğini gösterdi.

Bu, yarı final öncesi İngiltere için iyi bir sinyal: Soyunma odasında kriz değil, rekabet ve galibiyet açlığı var.

“Tüm takımla konuştum”

Tuchel, tüm takımla konuştuğunu ve maç analizinin soyunma odasında açıkça tartışıldığını belirtti.

“Maçtan sonra soyunma odasında herkesin önünde neredeyse aynı şeyleri söyledim” dedi.

Bu, teknik direktörün tarzını gösteriyor: Oyuncularını kamuoyu önünde kötü göstermeyi değil, beklentiyi yüksek tutmayı hedefliyor.

İngiltere'nin tam da böyle bir karaktere ihtiyacı var

Bellingham'ın tepkisi, Tuchel'in eleştirisi ve sonraki açıklaması bir şeyi gösterdi: İngiltere takımında baskı var, ancak bu baskı bir dağılma değil, galibiyet arzusundan kaynaklanıyor.

Dünya Kupası yarı finali öncesinde böyle bir karaktere ihtiyaç var. Tek bir soru var: İngiltere bu iç enerjiyi Arjantin'e karşı sahada doğru yönlendirebilecek mi?

Sizce Bellingham'ın bu karakterini İngiltere için bir güç mü yoksa büyük maçlar öncesi tehlikeli bir sinyal mi olarak görmeliyiz?

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Harry Kane etrafında beklenmedik entrika: Avrupa'nın 5 devi ona "aşık"...Harry Kane etrafında beklenmedik entrika: Avrupa'nın 5 devi ona "aşık"...Bugün, 09:40Mourinho Real Madrid'de Devrim Yapmayacak: Plan BaşkaMourinho Real Madrid'de Devrim Yapmayacak: Plan BaşkaBugün, 09:21Kylian Mbappé itiraf etti: Fransa nerede kaybetti?Kylian Mbappé itiraf etti: Fransa nerede kaybetti?Bugün, 09:17Premier Lig'de tarihi "Orta Asya derbisi": Husanov ve Satpayev karşılaşmasına az kaldı!Premier Lig'de tarihi "Orta Asya derbisi": Husanov ve Satpayev karşılaşmasına az kaldı!Bugün, 08:21Beklenen değişim: Zidane, 2026 Dünya Kupası'ndan sonra Fransa Milli Takımı'nın başına geçiyor!Beklenen değişim: Zidane, 2026 Dünya Kupası'ndan sonra Fransa Milli Takımı'nın başına geçiyor!Bugün, 08:15Fransa Cumhurbaşkanı, milli takımın mağlubiyetinden sonra neler söyledi?Fransa Cumhurbaşkanı, milli takımın mağlubiyetinden sonra neler söyledi?Bugün, 08:03
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı