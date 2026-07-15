Thomas Tuchel, Jude Bellingham ile yaşanan gerginliğe açıklık getirdi

İngiltere Milli Takımı, yarı final öncesinde saha dışında ilginç bir durumla karşılaştı. Thomas Tuchel, Jude Bellingham hakkındaki eleştirilerinin yanlış bağlamda aktarıldığını belirterek, orta saha oyuncusuyla aralarında herhangi bir sorun olmadığını vurguladı.

Her şey eleştiriyle başladı

Norveç'e karşı oynanan zorlu maçın ardından Tuchel, İngiltere'nin oyunundan tam olarak memnun olmadığını ifade etmişti. Bu sözler Bellingham'a bir eleştiri olarak iletilmiş ve futbolcu sert bir tepki göstermişti.

Ancak Tuchel'e göre durum aslında farklıydı.

O, Bellingham'ı sadece eleştirmedi; aksine onu dünya çapında bir futbolcu ve bir kez daha maçın kaderini belirleyen üst düzey bir oyuncu olarak övdü.

Tuchel, "Ona düşüncelerimin sadece olumsuz tarafı aktarılmış" dedi.

“Ben olsam ben de öyle cevap verirdim”

Tuchel, Bellingham'ın tepkisini anladığını söyledi. Ona göre, bir futbolcu 120 dakika sahada varını yoğunu ortaya koyup iki gol attıktan sonra eleştiri duyarsa, doğal olarak sert bir yanıt verebilir.

İngiltere teknik direktörü, "Onun yerinde olsam, muhtemelen ben de sert bir cevap verirdim" dedi.

Bu sözler durumu yumuşattı. Tuchel, Bellingham'ın cevabını bir disiplinsizlik veya sorun olarak değil, galibiyete aç bir futbolcunun doğal tepkisi olarak değerlendirdi.

Tuchel neyi açıklamak istiyor?

Teknik direktörün ana fikri şu: Hem kendisi hem de Bellingham aynı amaç doğrultusunda hareket ediyor; o da maçı kazanmak.

Tuchel, futbolcularda "sportif hırs" olmasını normal karşılıyor. Özellikle Dünya Kupası gibi baskı altındaki turnuvalarda bu tür duygular hem sahada hem de röportajlarda görülür.

Durum Tuchel'in açıklaması Bellingham eleştiriyi duydu ona sadece olumsuz kısım iletildi Futbolcu sert yanıt verdi bu doğal bir tepki Teknik direktörün pozisyonu onu dünya çapında bir futbolcu olarak görüyor Takımdaki durum herhangi bir sorun yok

Bellingham, İngiltere için ne ifade ediyor?

Jude Bellingham şu anda İngiltere Milli Takımı'nın en önemli oyuncularından biri haline geldi. O sadece merkezde oyunu kuran bir oyuncu değil, aynı zamanda kritik anlarda sonuç getirebilen bir lider.

Tuchel de tam olarak bu noktayı vurguluyor: Bellingham sahada kendini tamamen adıyor, savaşıyor ve maçın kaderini değiştirebiliyor.

Bu nedenle teknik direktör, onun karakterini bir sorun değil, güçlü bir yön olarak görüyor.

Yarı final öncesi önemli sinyal

İngiltere'nin önünde Arjantin'e karşı büyük bir yarı final maçı var. Böyle bir dönemde takım içindeki her türlü gerginlik büyük manşetlere dönüşebilir.

Tuchel'in durumu hızlıca kapatması bu açıdan önemli. Bellingham'ı savundu, kendi sözlerine açıklık getirdi ve takımın tek bir amaç etrafında birleştiğini gösterdi.

Bu, yarı final öncesi İngiltere için iyi bir sinyal: Soyunma odasında kriz değil, rekabet ve galibiyet açlığı var.

“Tüm takımla konuştum”

Tuchel, tüm takımla konuştuğunu ve maç analizinin soyunma odasında açıkça tartışıldığını belirtti.

“Maçtan sonra soyunma odasında herkesin önünde neredeyse aynı şeyleri söyledim” dedi.

Bu, teknik direktörün tarzını gösteriyor: Oyuncularını kamuoyu önünde kötü göstermeyi değil, beklentiyi yüksek tutmayı hedefliyor.

İngiltere'nin tam da böyle bir karaktere ihtiyacı var

Bellingham'ın tepkisi, Tuchel'in eleştirisi ve sonraki açıklaması bir şeyi gösterdi: İngiltere takımında baskı var, ancak bu baskı bir dağılma değil, galibiyet arzusundan kaynaklanıyor.

Dünya Kupası yarı finali öncesinde böyle bir karaktere ihtiyaç var. Tek bir soru var: İngiltere bu iç enerjiyi Arjantin'e karşı sahada doğru yönlendirebilecek mi?

Sizce Bellingham'ın bu karakterini İngiltere için bir güç mü yoksa büyük maçlar öncesi tehlikeli bir sinyal mi olarak görmeliyiz?