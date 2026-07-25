Rodri, Real Madrid'in ilgi odağında: Man City teknik direktörü duruma açıklık getirdi

Manchester City'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca, İspanyol orta saha oyuncusu Rodri hakkındaki transfer söylentilerine yanıt verdi. Son zamanlarda Real Madrid kulübünün futbolcuya ciddi ilgi gösterdiğine dair haberlerin çoğaldığı bir dönemde, teknik direktör takımın ana omurgasını oluşturan oyuncu hakkında düşüncelerini paylaştı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

İspanya milli takımının kaptanı olarak Dünya Kupası'nı kazanan Rodri, şu anda sağlık sorunlarını çözme aşamasında bulunuyor. 30 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde sırtından ameliyat olması bekleniyor. Bu durum, Manchester City ile mevcut sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kalmışken, geleceği hakkındaki soru işaretlerini daha da artırıyor.

Transfer dedikoduları ve teknik direktörün yaklaşımı

Manchester Evening News'in haberine göre, Enzo Maresca yıldız futbolcunun etrafındaki konuşmalardan endişe duymadığını vurguladı. "Büyük oyuncuların etrafında her zaman çeşitli söylentilerin olması doğaldır. Bunun için endişelenmiyorum. Dünya Kupası'nı kazandı ve turnuvanın en iyi oyuncularından biri oldu. Dünyadaki her teknik direktör takımında Rodri gibi bir futbolcunun olmasını ister," diye belirtti İtalyan uzman.

Rodri 2024 yılı Ballon d'Or (Altın Top) ödülünün sahibi olmasına rağmen, kariyerinde sakatlıklarla ilgili zorlu süreç devam ediyor. Eylül 2024'te dizinden yaşadığı ağır sakatlık (ACL) nedeniyle neredeyse bütün bir sezonu kaçırmıştı. Şimdi ise sırtındaki küçük operasyon, yeni sezon hazırlıklarını biraz geciktirebilir.

Gelecek ve olası transfer bedeli

AS gazetesinin aktardığı bilgilere göre Rodri, kariyerine La Liga'da, özellikle Real Madrid formasıyla devam etmeye sıcak bakıyor. Ancak futbolcu şimdilik profesyonel davranarak tüm odak noktasını iyileşme sürecine vermiş durumda. Manchester City yönetiminin ise futbolcunun sözleşmeyi uzatmayı reddetmesi halinde onu yaklaşık 60 milyon euro karşılığında bırakmaya hazır olduğu belirtiliyor.

The Athletic'in yazdığına göre, Rodri'nin ameliyattan sonra sahalara ne zaman döneceği konusunda net bir tarih belirlenmedi. Bu durum, onun Premier Lig'in ilk haftalarını kaçırma ihtimalini artırıyor. Enzo Maresca ve teknik ekibi, sezon başlangıcında Rodri olmadan hangi taktiksel düzenleri kullanacakları konusunda kafa yormak zorunda kalacaklar.

Futbol severler için de bu transfer süreci oldukça ilgi çekici, çünkü Rodri modern futbolun en güçlü ön libero oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Real Madrid gibi dev bir kulübe transfer olması, Avrupa futbolundaki güç dengelerini önemli ölçüde değiştirebilir.