Rus hükümeti, Ukrayna'nın eski cumhurbaşkanı Petro Poroşenko tarafından kurulan Roshen şirketinin Lipetsk'teki şekerleme fabrikasını özelleştirme kararı aldı. Şirketin varlıkları, yargı sürecinin ardından Rus devlet mülkiyetine devredilmişti.

Bakanlar Kurulu, fabrika ve ilgili şirketin hisselerinin yüzde 99,9'unu 2026-2028 yıllarını kapsayan özelleştirme planına dahil etti. Gelecekteki işlemin değeri ve potansiyel alıcılar henüz açıklanmadı.

Varlıklar mahkeme kararının ardından devlete geçti

Sunulan bilgilere göre, Şubat 2024'te Rusya Başsavcılığı'nın girişimiyle bir yargı süreci başlatıldı.

Bunun sonucunda Lipetsk'teki Roshen yapılarına ait hisse ve paylar Rusya Federasyonu mülkiyetine devredildi. Daha sonra Federal İcra Memurları Servisi Direktörü Dmitriy Aristov, fabrika hisselerinin resmi olarak devlet mülkiyetine geçtiğini belirtti.

Yüzde 99,9 hisse plana dahil edildi

Rusya Bakanlar Kurulu özelleştirme planına aşağıdaki varlıkları ekledi:

Lipetsk Şekerleme Fabrikası;

"Roshen" Ltd. Şti.;

bu yapıların hisselerinin yüzde 99,9'u.

Özelleştirmenin 2026-2028 yılları arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ancak satış tarihi, başlangıç fiyatı ve sürecin biçimi hakkında detaylı bilgi verilmedi.

Fabrika 2017 yılında üretimini durdurdu

Roshen, dünyanın en büyük şekerleme üreticilerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Şirket, 2017 yılında siyasi ve ekonomik nedenleri öne sürerek Lipetsk fabrikasını kapatacağını duyurmuştu. Ardından işletmede üretim durduruldu.

O dönemde şirket, Rusya'da kalan varlıklarını yaklaşık 200 milyon dolarolarak değerlendirmişti.

Temel Bilgiler Gösterge Fabrikanın kapatıldığı yıl 2017 yılı Varlıkların devlet geçiş süreci 2024 yılı Özelleştirilecek pay Yüzde 99,9 Plan süresi 2026-2028 yıllar Önceki varlıkların değeri 200 milyon dolar civarında

İşletmenin gelecekteki kaderi nasıl olacak?

Fabrikanın uzun süredir üretim yapmaması nedeniyle yeni yatırımcının işletmeyi yeniden açıp açmayacağı veya varlıklarını başka bir amaçla kullanıp kullanmayacağı henüz bilinmiyor.

Ayrıca özelleştirmeden elde edilecek gelir miktarı ve satışa hangi şirketlerin katılacağı da açıklanmadı.

Petro Poroşenko, Rusya Rosfinmonitoring tarafından aşırılık yanlısı faaliyetler veya terörizmle bağlantılı kişiler listesine dahil edilmiştir. Bu, Rus yetkili makamlarının hukuki sınıflandırmasıdır.

Sizce uzun yıllardır çalışmayan Lipetsk fabrikası yeni yatırımcının elinde yeniden faaliyet başlayacak mı? Düşüncelerinizi yorumlarda bırakın.