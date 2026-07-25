Slavko Vinčić, 2026 Dünya Kupası'nın En İyi Hakemi Seçildi

·57·Spor
Slavko Vinčić, 2026 Dünya Kupası'nın En İyi Hakemi Seçildi

Sloven hakem Slavko Vinčić, 2026 Dünya Kupası'nın en iyi hakemi olarak kabul edildi. Tecrübeli isim, turnuvanın en kritik maçı olan İspanya ile Arjantin arasındaki final karşılaşmasını da yönetmişti.

İspanya'nın 1-0'lık galibiyetiyle sona eren maçta Vinčić'in yönetiminden övgüyle bahsedildi. Kendisine, dönemin saygın İtalyan hakemlerinden Giulio Campanati anısına verilen ödül takdim edildi.

Dünya Kupası finali ona emanet edildi

Slavko Vinčić, 2026 Dünya Kupası'nın en önemli maçı olan İspanya ve Arjantin millî takımları arasındaki finalde başhakem olarak görev yaptı.

Büyük baskı altında geçen kritik karşılaşmada Sloven hakemin maçı üst düzeyde kontrol ettiği belirtildi. İspanya, bulduğu tek golle galibiyete ulaşarak dünya şampiyonu oldu.

Ödül, ünlü İtalyan hakemin adını taşıyor

En iyi hakeme verilen ödül, İtalyan hakem Giulio Campanati anısına ihdas edilmiştir.

Campanati, uzun yıllar İtalya Hakemler Derneği'nin başkanlığını yapmış ve döneminin en güçlü hakemlerinden biri olarak tanınmıştır.

Onun adını taşıyan bu ödülü kazanmak, Vinčić'in uluslararası futboldaki saygınlığının daha da arttığını gösteriyor.

Kariyerine 2007 yılında başladı

Slavko Vinčić, Slovenya'nın Maribor şehrinde doğdu. Profesyonel hakemlik kariyerine 2007 yılında kendi ülkesinin liginde başladı.

Yıllar içinde edindiği tecrübe, ona Avrupa'nın büyük turnuvalarında ve uluslararası organizasyonlarda görev yapma imkânı sağladı.

Temel Bilgiler

Detay

Hakem

Slavko Vinčić

Ülkesi

Slovenya

Doğum Yeri

Maribor

Kariyerine Başladığı Yıl

2007

2026 Dünya Kupası Finali

İspanya — Arjantin, 1:0

İlk büyük turnuvasında yardımcı hakemdi

Vinčić'in görev aldığı ilk büyük organizasyon 2012 Avrupa Şampiyonası idi.

Ancak o turnuvada başhakem olarak değil, soydaşı Sloven hakem Damir Skomina'nın yardımcısı olarak görev yapmıştı. Daha sonra Vinčić, tek başına büyük maçları yönetme seviyesine yükseldi.

Sıradan bir yardımcı hakemden Dünya Kupası finaline

2012 yılında yardımcı hakem olarak büyük futbol sahnesine adım atan Vinčić, 14 yıl sonra bir Dünya Kupası finalini yönetme ve turnuvanın en iyi hakemi seçilme başarısını gösterdi.

Bu ödül, onun uzun yıllar süren kariyerindeki en önemli başarı övgülerinden biri olarak kalmaya devam edecek.

Sizce Slavko Vinčić, 2026 Dünya Kupası finalini nasıl yönetti? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın.

Slavko VinčićİspanyaArjantinMariborGiulio Campanati
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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