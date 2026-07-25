Rodri Manchester City'den ayrılacak mı? Mareska'dan net cevap

·79·Spor
Rodri Manchester City'den ayrılacak mı? Mareska'dan net cevap

«Manchester City» teknik direktörü Enzo Maresca, İspanyol orta saha oyuncusu Rodri'nin olası ayrılığı hakkındaki haberlere yanıt verdi. Kulübün, yıldız futbolcuyu kadroda tutmak için elinden gelen her şeyi yapacağını vurguladı.

Şu anda belindeki sakatlık nedeniyle küçük bir ameliyat geçiren Rodri'nin durumu hakkında konuşan teknik adam, oyuncunun tamamen iyileşmesinin şu an en önemli öncelik olduğunu belirtti.

«Büyük oyuncuların etrafında her zaman söylentiler olur»

Rodri'nin «Manchester City» ile mevcut sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmış olması, geleceği hakkındaki spekülasyonları artırdı.

Maresca ise bu tür söylentileri normal karşıladı.

«Büyük oyuncuların etrafında her zaman çeşitli dedikodular döner. Bu beni rahatsız etmiyor, bu çok normal» dedi teknik direktör.

Ona göre, Rodri üst düzey bir futbolcu olduğu için Avrupa'nın çeşitli kulüplerinin ona ilgi göstermesi şaşırtıcı değil.

Kulüp Rodri'yi takımda tutmak istiyor

Maresca, «Manchester City» ekibinin İspanyol orta saha oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlamadığını açıkça dile getirdi.

«Elbette her teknik direktör kadrosunda Rodri'nin olmasını ister. Şu anda ise onun dinlenmeye ve tam olarak iyileşmeye ihtiyacı var. Ardından tekrar bizimle olacak» dedi.

Böylece teknik adam, futbolcunun gelecek sezon da takımda kalacağının sinyalini verdi. Ancak yeni sözleşme görüşmeleri hakkında net bir bilgi verilmedi.

Rodri ameliyat geçiriyor

Şu anda orta saha oyuncusu, belindeki sorunu gidermek için küçük bir operasyon geçiriyor.

Kulüp ve teknik heyetin, sağlığını riske atmadan tamamen iyileşmesini bekleyeceği ifade edildi. Rodri'nin sahalara dönüş tarihi henüz açıklanmadı.

2019'dan beri City forması giyiyor

Rodri, 2019 yılından bu yana Manchester City formasını terletiyor. Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıkıp 2 gol kaydetti.

Gösterge

Sonuç

Kulübe geldiği yıl

2019

Geçen sezonki maçlar

33 maç

Goller

2 gol

Mevcut durumu

Ameliyat sonrası iyileşiyor

Rodri'nin takım oyunundaki önemi ve sözleşmesinin bitiş süresinin yaklaşması, geleceği hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirebilir.

Sizce Manchester City, Rodri ile yeni sözleşme imzalayabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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