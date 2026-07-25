NASA 2028'de Mars'a Yeni Nesil Helikopterler Gönderecek

·45·Teknoloji
NASA 2028'de Mars'a Yeni Nesil Helikopterler Gönderecek

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Kızıl Gezegen'i keşfetme yolunda bir sonraki büyük adımı atmaya hazırlanıyor. Ajans, 2028 yılında Mars'a yeni nesil robotik helikopterler fırlatmayı planlıyor. Bu misyonun temel amacı, gelecekte insanlığın Mars'a ilk inişi için en güvenli ve uygun alanları belirlemektir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

TASS ajansının NASA yetkilisine dayandırdığı haberine göre, bu önemli misyon SR-1 (Space Reactor-1) Freedom adlı aparat yardımıyla gerçekleştirilecek. Söz konusu cihazın, ABD'nin nükleer enerji ünitesiyle donatılmış ilk gezegenler arası uzay aracı olarak tarihe geçmesi bekleniyor. Gövdesinde, efsanevi Ingenuity teknolojileri temelinde oluşturulan yeni hava araçlarını içeren SkyFall kompleksi yer alıyor.

Nükleer Güç ve Hava Keşfi

Yeni proje kapsamında nükleer güç ünitesinin kullanılması, Mars'a daha ağır yükler teslim etmeyi ve uzun mesafeli araştırmalar yürütmeyi mümkün kılacak. SkyFall bünyesindeki helikopterler kendine has hava keşif araçları görevini üstlenecek. Bunlar Mars yüzeyini yakından inceleyecek, bölgenin detaylı haritalarını çıkaracak ve gelecekteki insanlı seferler için ideal iniş noktalarını arayacak.

İlginç bir detay olarak, NASA SR-1 Freedom cihazını geliştirirken maliyetleri düşürmek amacıyla Gateway ay istasyonu programı için geliştirilen mühendislik çözümlerinden yararlanıyor. Edinilen bilgilere göre, bu misyonun geliştirilmesi ve fırlatılmasının toplam maliyeti yaklaşık 2,1 milyar doları buluyor. Ajans uzmanları, Mars'a ilk insanlı uçuşun 2040 yılına kadar gerçekleşeceğine inanıyor.

Ingenuity Başarısının Devamı

Neden özellikle helikopterlerin seçildiği tesadüf değil. Bunların atası olan Ingenuity, Mars araştırmaları tarihindeki en başarılı deneylerden biri haline geldi. Şubat 2021'de Perseverance keşif aracıyla birlikte gelen bu minik cihazın başlangıçta yalnızca birkaç test uçuşu gerçekleştirmesi gerekiyordu.

Ancak Ingenuity beklenenden çok daha dayanıklı çıktı ve yaklaşık üç yıl boyunca 72 kez uçuş gerçekleştirdi. Misyonu yalnızca Ocak 2024'te, iniş sırasında pervane kanatlarının zarar görmesinin ardından sona erdi. Yeni misyonun ise tam olarak bu başarılı deneyimi yeni bir aşamaya taşıması bekleniyor.

Bu proje yalnızca teknolojik bir başarı değil, aynı zamanda insanlığın diğer gezegenlerde kalıcı yerleşimler kurma stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Mars atmosferinin son derece ince olmasına rağmen helikopterlerin verimliliğinin kanıtlanmış olması, gelecekteki kolonizasyon süreçlerini önemli ölçüde hızlandıracaktır.

NASAMarsUzayTeknolojiIngenuity
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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