Marcus Rashford Manchester United'da kalacak mı: Beklenmedik dönemeç

Manchester United forveti Marcus Rashford'un kulüpteki geleceği hakkında beklenmedik gelişmeler yaşandı. Son zamanlarda takımdan ayrılması neredeyse kesin gözüyle bakılan futbolcu, Amazon tarafından çekilen bir belgeselde yer almak üzere teklif aldı. Bu durum, İngiliz forvetin Old Trafford'da kalma ihtimalini yeniden gündeme getirdi. Bu konuda Goal.com bildiriyor .

The Mirror'ın haberine göre Amazon, kulübün 2026-27 sezonu sahne arkası süreçlerini konu alacak filmde Rashford'a önemli bir rol vermeyi planlıyor. Barcelona'nın kiralık sözleşmesinin ardından transferini tam olarak satın almaktan vazgeçmesinin ardından futbolcu, yeniden Manchester'a dönmek zorunda kalmıştı. Başlangıçta kulüp onu satmak istese de, şu an için yüksek maaşını ve transfer bedelini karşılayabilecek bir alıcı bulunamadı.

Sahadaki kriz ve yeni bir fırsat

Rashford, Aralık 2024'ten bu yana Manchester United formasıyla resmi maçlarda sahaya çıkmadı. Yönetim ve teknik heyetle ilişkileri oldukça soğuktu. Buna rağmen kulübün yeni projelerde onu dışarıda bırakmaması, futbolcunun takımla bağlarını yeniden kurma çabası olarak yorumlanıyor. Eğer ayrılacağı kesin olsaydı, kulüp onu böyle kapsamlı bir medya projesine dahil etmezdi.

The Guardian'ın yazdığına göre, takımın teknik direktörü Michael Carrick futbolcuyu yeni sezon öncesi hazırlık kampına dahil etmeyi planlıyor. Yaz transfer dönemi sonuna kadar uygun bir teklif gelmezse, Rashford yeniden ilk 11 için mücadele etme şansına sahip olacak. Bu durum, futbolcu için kariyerini yeniden canlandırmak adına son fırsat olabilir.

Michael Carrick'in kararı ve gelecek beklentileri

Şu anda tüm dikkatler Michael Carrick'e çevrilmiş durumda. Teknik direktörün Rashford'ı takıma yeniden entegre edip edemeyeceği veya belgeseldeki katılımın sadece Amazon'un pazarlama stratejisi olup olmadığı sorusu cevabını bekliyor. Uzmanlara göre, eğer futbolcu motivasyonunu bulur ve kendisine verilen rolü kabul ederse, bu her iki taraf için de faydalı olabilir.

Manchester United ve Marcus Rashford arasındaki ilişkiler şu anda dönemeçte bulunuyor. Kulüp onu satarak mali sorunları çözmeyi amaçlasa da, forvetin yeteneği ve takım tarihi içindeki yeri onu kolayca bırakmamaya yöneltiyor. Nihai karar, futbolcunun sezon öncesi kamplarındaki performansı ve fiziksel durumuna bağlı olacak.