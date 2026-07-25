Real Madrid, Rodri ve Diomande transferleri için çalışıyor, Arsenal ise sürpriz bir hamle yaptı

Avrupa futbolunda yaz transfer dönemi tüm hızıyla devam ediyor. İspanyol kulübü Real Madrid, kadrosunu güçlendirmek amacıyla aynı anda iki büyük transfer için görüşmelere başladı. Madrid ekibi, sadece defans hattını değil, orta sahayı da dünyanın en iyi oyuncularıyla takviye etmeyi hedefliyor. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor .

The Athletic'in haberine göre Real Madrid, Manchester City orta sahası ve İspanya milli takımının kaptanı Rodri ile sözleşme imzalamak için ilk temasları kurdu. Rodri şu anda kendi pozisyonunda dünyanın en güçlü futbolcularından biri olarak kabul ediliyor ve Madrid'e taşınması transfer piyasasındaki en ses getiren olaylardan biri olabilir.

Ancak Manchester City teknik direktörü Enzo Maresca, basın toplantısında futbolcunun durumu hakkında biraz endişe verici bilgiler verdi. Buna göre Rodri sırtından bir operasyon geçirdi ve sahalara dönüş süresi şimdilik belirsizliğini koruyor. Buna rağmen Real Madrid yönetimi, İspanyol yıldızı kadrosuna katma niyetinden vazgeçmedi.

Defans ve hücumdaki gelişmeler

Bild gazetesinin haberine göre Madrid'in bir diğer hedefi Fildişi Sahili milli takımı ve Leipzig kulübünün yıldızı Yan Diomande oldu. Real Madrid şimdiden futbolcunun temsilcileri ve Alman kulübü ile görüşmelere başladı. Belirtmek gerekir ki, bu yetenekli kanat oyuncusu için kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.

Liverpool, Diomande için 100 milyon avrodan fazla teklifte bulunmasına rağmen reddedildi. Ayrıca Paris Saint-Germain ve Arsenal de oyuncu yarışına dahil oldu. Diomande'nin Dünya Kupası'ndaki parlak performansı, değerini ve kendisine olan ilgiyi keskin bir şekilde artırdı.

Aynı zamanda Arsenal kulübü, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Manchester City forması giyen Julian Alvarez'i gözüne kestirdi. Londra ekibi bu transferi gerçekleştirmek için oyuncularından birini takas olarak teklif edip anlaşma maliyetini düşürmeye çalışıyor.

İtalya Serie A'da da ilginç gelişmeler yaşanıyor. Romelu Lukaku, Napoli kadrosunda ikinci plan olmayı kabul etmediğini belirtti. Futbolcunun menajeri Federico Pastorello, Sky'a verdiği röportajda müvekkilinin dünyanın en iyi golcülerinden biri olduğunu ve Rasmus Højlund gibi genç oyuncuların gölgesinde kalmak istemediğini vurguladı.