Lionel Messi Brezilya Milli Takımı'nda oynayabilir miydi: Tarihi araştırmanın detayları

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Lionel Messi Brezilya Milli Takımı'nda oynayabilir miydi: Tarihi araştırmanın detayları

Futbol dünyasının yaşayan efsanesi Lionel Messi'nin yalnızca Arjantin'in değil, dünya futbolunun diğer devlerinin de formasını giyebileceğine dair bilgiler kamuoyunun dikkatini çekiyor. Son tarihi araştırmalar, çok sayıda "Altın Top" sahibinin anne tarafından Brezilyalı köklere sahip olduğunu ve teorik olarak "Pentacampeões" safında top koşturma hakkına sahip bulunduğunu gösteriyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

İtalyan tarihçi Fiorenzo Santini tarafından üç yıl boyunca yürütülen araştırmalar sonucunda Messi'nin anne soy ağacı incelendi. Globo'nun Yahoo Sports verilerine dayanarak aktardığına göre, futbolcunun anne tarafından büyük dedelerinden biri 20. yüzyılın başlarında Brezilya'nın São Paulo eyaletindeki Ribeirão Preto şehrinde doğdu. Bu gerçek, Messi'ye Brezilya vatandaşlığı alma ve bu ülkenin milli takımında oynama konusunda yasal bir temel sağlayabilirdi.

Beklenmedik akrabalık bağları

Araştırmaya göre Messi'nin ataları 1905 yılı civarında Brezilya'dan Arjantin'in Rosario şehrine göç etti. Santini, ailenin orijinal soyadının Coccettini olduğunu, ancak Arjantin'e yerleştikten sonra Cuccittini şekline dönüştüğünü belirledi. İşte bu göç süreci Lionel'in kaderini Arjantin ile bağladı, aksi takdirde onu sarı-yeşil formayla görmemiz de muhtemel dışı olmazdı.

Brezilya'nın yanı sıra Lionel Messi kariyeri boyunca İtalya ve İspanya milli takımlarını seçme fırsatına da sahipti. İtalya ile olan bağ uzak akrabalarının kökeniyle açıklanırken, İspanya seçeneği çok daha ciddiydi. Messi 13 yaşından itibaren Barcelona altyapısında yetiştiği için Kraliyet İspanyol Futbol Federasyonu (RFEF) onu kendi tarafına çekmek için büyük çaba harcadı.

İspanya'nın reddedilen teklifi

İspanya milli takımının eski teknik direktörü Vicente del Bosque, federasyonun Messi'yi "Boğalar" kadrosuna dahil etmek için her yolu denediğini defalarca vurguladı. "Federasyon Messi'nin İspanya için oynaması için elinden gelen her şeyi yaptı, ancak Lionel vatanını çok sevdiği için bunu reddetti. Onun gelişi bizim için en büyük hediye olurdu, çünkü Messi tek ve eşsizdir" diye hatırlıyor tecrübeli çalıştırıcı.

Bu ilginç gerçekler, 2026 Dünya Kupası finalinin ardından yeniden gündeme geldi. MetLife Stadyumu'nda gerçekleşen kritik karşılaşmada Arjantin, İspanya'ya 1:0 mağlup olarak şampiyonluk unvanını koruyamadı. Yine de 39 yaşındaki Messi turnuva boyunca 8 gol ve 4 asistle oynayarak fenomenal seviyesini bir kez daha kanıtladı.

Şu anda Lionel Messi ve Arjantin milli takımı üyeleri kısa süreli bir tatile çıkmış durumdalar. Eylül ve ekim aylarındaki milli aralarda takımın sahalara dönmesi bekleniyor, ancak henüz gelecek rakipler ve maç takvimi resmi olarak onaylanmadı. Messi'nin tercihi ise hâlâ futbol tarihinin en doğru kararlarından biri olarak kabul ediliyor.

Lionel MessiArjantinBrezilyaFutbolDünya Kupası
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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