Elon Musk, SpaceX'in Starship Gövdesinde Neden Çelik Kullandığını Açıkladı

·67·Teknoloji
Elon Musk, SpaceX'in Starship Gövdesinde Neden Çelik Kullandığını Açıkladı

Uzay keşfi konusundaki iddialı hedefleriyle tanınan SpaceX kurucusu Elon Musk, Starship roketinin üretiminde neden karbon fiberden vazgeçilerek paslanmaz çeliğe öncelik verildiğini açıkladı. Bu karar yalnızca ekonomik tasarruf değil, aynı zamanda geminin ekstrem koşullardaki dayanıklılığını sağlayan önemli bir mühendislik çözümü olarak hizmet etti. Bu bilgiyi Ixbt.com bildiriyor .

Musk'ın açıklamalarına göre, modern karbon kompozit malzemeler hâlâ oldukça pahalı. Günümüzde bunların kilogramı yaklaşık 130 dolar civarında ve üretim hacmi sınırlı. ixbt.com'a göre, bu tür malzemelerle çalışmak uzay aracının seri üretiminde büyük zorluklar doğuruyor.

Mühendislik ve Dayanıklılık Faktörleri

Karbon fiberin bir diğer dezavantajı ise kriyojenik yakıt bileşenleri, özellikle sıvı oksijen ile çalışırken yaşanan zorluklardır. Ayrıca, bu malzemenin geminin atmosfere yeniden giriş sırasında oluşan aşırı yüksek sıcaklıklara dayanamayacağı ve konstrüksiyonun parçalanma riski bulunduğu tespit edilmiştir.

Paslanmaz çelik ise aksine, aşırı düşük sıcaklıklarda bile mukavemetini korur. Üretimi çok daha ucuzdur, işlenmesi kolaydır ve atmosfere dönüş sırasındaki ısıl yükleri iyi kaldırır. Tam olarak bu özellikler SpaceX'in Starship prototiplerinin üretimini hızlandırmasına ve test süreçlerine daha erken geçmesine olanak tanıdı.

Elon Musk, Starship'in son versiyonundaki ısıl koruma katmanını yüksek değerlendirerek geminin şu anda "harika bir görünüme" sahip olduğunu vurguladı. Hatırlatmak gerekirse, Flight 13 test uçuşu sırasında Starship Hint Okyanusu'na başarılı bir şekilde inmiş ve ilk kez dönüş sırasında bütünlüğünü tamamen korumuştu.

Aynı zamanda SpaceX mühendisi Michael Nicholls, şirketin diğer projeleriyle ilgili yenilikleri de paylaştı. Ona göre, Starlink V3 serisindeki tüm 20 uydunun test edilmesindeki önemli aşama başarıyla tamamlandı. Bu durum, Starlink ve yapay zeka alanındaki projelerin de hızla geliştiğine işaret ediyor.

Elon MuskSpaceXStarshipTeknolojiUzay
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

SpaceX Tarihi Bir Dönüm Noktasında: Starship Uzay Aracının Havada Yakalanması PlanlanıyorSpaceX Tarihi Bir Dönüm Noktasında: Starship Uzay Aracının Havada Yakalanması PlanlanıyorBugün, 22:30Kalshi platforması Netflix servisinden yeni belgesel filmi fragmanını kaldırmasını talep ettiKalshi platforması Netflix servisinden yeni belgesel filmi fragmanını kaldırmasını talep ettiBugün, 21:56Yapay Zekadan Yorulanlar: Kütüphaneciler AI Sistemlerini Kapatmayı ÖğretiyorYapay Zekadan Yorulanlar: Kütüphaneciler AI Sistemlerini Kapatmayı ÖğretiyorBugün, 21:26Yapay Zeka Yarışı Ekolojinin Önünde: Meta, RE100 İttifakından AyrıldıYapay Zeka Yarışı Ekolojinin Önünde: Meta, RE100 İttifakından AyrıldıBugün, 21:21Avrupa Ay Araştırmaları İçin İlk MAGPIE Keşif Aracına 65 Milyon Avro AyırdıAvrupa Ay Araştırmaları İçin İlk MAGPIE Keşif Aracına 65 Milyon Avro AyırdıBugün, 20:59Yapay Güneşe Doğru Bir Adım: ABD'de Texatron Termonükleer Reaktörünün Test Edilmesine İzin VerildiYapay Güneşe Doğru Bir Adım: ABD'de Texatron Termonükleer Reaktörünün Test Edilmesine İzin VerildiBugün, 20:24
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim