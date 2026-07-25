Elon Musk, SpaceX'in Starship Gövdesinde Neden Çelik Kullandığını Açıkladı

Uzay keşfi konusundaki iddialı hedefleriyle tanınan SpaceX kurucusu Elon Musk, Starship roketinin üretiminde neden karbon fiberden vazgeçilerek paslanmaz çeliğe öncelik verildiğini açıkladı. Bu karar yalnızca ekonomik tasarruf değil, aynı zamanda geminin ekstrem koşullardaki dayanıklılığını sağlayan önemli bir mühendislik çözümü olarak hizmet etti. Bu bilgiyi Ixbt.com bildiriyor .

Musk'ın açıklamalarına göre, modern karbon kompozit malzemeler hâlâ oldukça pahalı. Günümüzde bunların kilogramı yaklaşık 130 dolar civarında ve üretim hacmi sınırlı. ixbt.com'a göre, bu tür malzemelerle çalışmak uzay aracının seri üretiminde büyük zorluklar doğuruyor.

Mühendislik ve Dayanıklılık Faktörleri

Karbon fiberin bir diğer dezavantajı ise kriyojenik yakıt bileşenleri, özellikle sıvı oksijen ile çalışırken yaşanan zorluklardır. Ayrıca, bu malzemenin geminin atmosfere yeniden giriş sırasında oluşan aşırı yüksek sıcaklıklara dayanamayacağı ve konstrüksiyonun parçalanma riski bulunduğu tespit edilmiştir.

Paslanmaz çelik ise aksine, aşırı düşük sıcaklıklarda bile mukavemetini korur. Üretimi çok daha ucuzdur, işlenmesi kolaydır ve atmosfere dönüş sırasındaki ısıl yükleri iyi kaldırır. Tam olarak bu özellikler SpaceX'in Starship prototiplerinin üretimini hızlandırmasına ve test süreçlerine daha erken geçmesine olanak tanıdı.

Elon Musk, Starship'in son versiyonundaki ısıl koruma katmanını yüksek değerlendirerek geminin şu anda "harika bir görünüme" sahip olduğunu vurguladı. Hatırlatmak gerekirse, Flight 13 test uçuşu sırasında Starship Hint Okyanusu'na başarılı bir şekilde inmiş ve ilk kez dönüş sırasında bütünlüğünü tamamen korumuştu.

Aynı zamanda SpaceX mühendisi Michael Nicholls, şirketin diğer projeleriyle ilgili yenilikleri de paylaştı. Ona göre, Starlink V3 serisindeki tüm 20 uydunun test edilmesindeki önemli aşama başarıyla tamamlandı. Bu durum, Starlink ve yapay zeka alanındaki projelerin de hızla geliştiğine işaret ediyor.